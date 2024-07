​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. Chalana, um café e o movimento que derrubou imprudências

À mesa de um café que costumávamos frequentar, onde muito muito raramente nos cruzávamos, o patrão e treinador de futebol da distrital combinou uma futebolada. Era uma daquelas coisas que tresandava ao típico “eh pá, temos de ir almoçar”. Mas fomos e, com a sorte do costume, lá fiquei na equipa de Chalana.



Já devia andar a namorar os 50 anos ou já os teria ultrapassado mesmo. Fiquei assombrado quando o movimento de anca brotou da anca e derreteu a juventude de um imprudente cheio de imprudências, que, se a memória não estiver com tiques de grandeza, ficou no chão. Suspirei por estar do lado certo da história. Lembro-me também de quando o nosso guarda-redes foi um irresponsável, deixou a bola entrar e, pior, riu-se. Fernando Albino Sousa Chalana deu-lhe uma dura, tão dura que os ossos da alma do pobre quase estalaram.

Se ele fez aquilo ali, como é que os franceses não haveriam de temê-lo? Na véspera de mais um Portugal-França, a balança interna debate-se entre o trauma e a esperança. Em 1984 beliscou-se a brisa do céu. Em 2000, o futebol de Zidane e a mão de Abel deram cabo de nós. Em 2006 foi mais do mesmo. No Euro 2016 lamberam-se feridas. Com um futebol que pouco encanta, veremos o desfecho deste braço de ferro interno.

Lembra-se do que fez Arshavin no Euro 2008? Hiddink e Marco van Basten provavelmente não esquecem, nem o Carlos Calaveiras, que escreveu sobre isso. O Eduardo Soares da Silva escolheu cinco destaques dos oitavos de final. Já agora, sabe quanto dinheiro já amealharam ou podem amealhar as federações neste torneio? Não é pouco.

Quase, quase de volta. Sexta-feira há Alemanha-França, às 17h00, e Portugal-França às 20h00, em Hamburgo. Mas, já agora, o Botafogo de Artur Jorge bateu o Cuiabá de Petit no Brasileirão.

Dedicando este golo ao irmão Sócrates, imaginamos, Raí esteve em Paris numa manifestação contra a extrema-direita. No próximo domingo há segunda volta das eleições francesas, com as piores perspectivas em cima da mesa (apesar de desistências e alianças para ferir o monstro).

“O Kroos tem olhos na nuca”, denunciou Nico Williams em entrevista ao “AS”, na véspera do Espanha-Alemanha.

“Mbappe v Ronaldo: Real Madrid galacticos past & future meet”: um trabalho da BBC.

Sopas e descanso (e nervos para alguns, aproximam-se vertiginosamente os quartos de final).

