Futebol e política misturam-se? No Euro 2024 não se tem jogado apenas no campo

Mas as palavras dos craques franceses tiveram também eco no mundo do futebol. Nem sempre as reações foram de solidariedade. O espanhol Unai Simón, titular da seleção e do Athletic Bilbau, clube altamente politizado e que só alinha com jogadores de origem basca, também reagiu às palavras de Mbappé para contra-atacar.

“Kylian é uma pessoa que tem muita repercussão no mundo, na sociedade, nós jogadores temos muita repercussão pública. É um tema político, acho que, muitas vezes, temos a tendência de opinar muito sobre temas que não sei deveríamos. Sou jogador de futebol, dedico-me ao futebol”, argumentou.

O mesmo diz à Renascença o futebolista Hugo Vieira, que em Portugal fez carreira no Minho, no Gil Vicente e Braga, mas que também andou por países como a Rússia, a Sérvia ou a Roménia. Acha que Thuram e Mbappé não deviam ter-se metido no jogo político.

“Eu acho que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece em todo lado. As pessoas gostam dos jogadores por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles produzem dentro de campo”, começa por dizer.