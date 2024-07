Ralf Rangnick, o pioneiro de que Ronaldo nunca ouviu falar e que pode fazer história pela Áustria

Embora o técnico nascido em Backnang, na então Alemanha Ocidental, a 29 de julho de 1958, seja frequentemente creditado com a invenção do "gegenpress", o próprio Rangnick atribui a inspiração a várias fontes. Ernst Hapel, Arrigo Sacchi e Zdenek Zeman são algumas das musas, mas a maior de todas foi Valeriy Lobanovskyi.

Foi num amigável com o Dínamo de Kiev do antigo treinador ucraniano, em 1983, quando Rangnick, então com 25 anos, era jogador-treinador do Viktoria Backnang, clube da terra, que surgiu a "epifania", como descreveu o técnico alemão, num texto para o portal "The Coache's Voice".

"Eu já tinha jogado com equipas de topo antes - perdemos sempre, claro - mas davam-te sempre, pelo menos, momentos para respirar. O Kiev foi a primeira equipa que defrontei que sistematicamente pressionava a bola. Foi a minha epifania. Percebi que havia uma forma diferente de jogar", contou.

Há uma outra grande musa. Helmut Gross, que se tornou "o primeiro treinador na Alemanha a introduzir o 'Ballorientierte Raumdeckung', um sistema que combinava a marcação à zona com pressão agressiva".

Foi em longas sessões de visionamento de jogos e de escrita de manuais táticos com Ross, e através da própria experiência como treinador de Estugarda, entre 1999 e 2001, e Hannover, de 2001 a 2004, que Ralf Rangnick desenvolveu o "gegenpressing", que pode ser traduzido para o português como "contra-pressão".