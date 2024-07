Os méritos de Diogo Costa (e porque não se marcam golos de livre direto), segundo um especialista

Também há instinto, como convocou o novo herói nacional por estes dias. Ricardo Pereira entende que, pela conversa entre guarda-redes e os técnicos, os penáltis estavam estudados. “Foi também para apelar à alma, à confiança, à coragem, à motivação e o Diogo decidiu por ele e, graças a Deus para nós, decidiu muito bem e acertou nos três penáltis.”

É importante referir que foi o primeiro a fazê-lo numa fase final do Campeonato da Europa. Ricardo, o treinador de guarda-redes e o protagonista sem luvas do Euro 2004, fez o mesmo no Mundial 2006.

“Por mais estudo que haja, tem de haver um momento de instinto porque os bons batedores de penáltis têm 20 e se calhar uma % grande vai para qualquer um dos lados e ainda têm três ou quatro no meio”, reflete Pereira.

É que o penálti tem regras apertadas nos dias que correm, então o guarda-redes tem de se adaptar e ter condições para ser explosivo na altura do voo. “O pé atrás do Diogo e, mesmo assim, ele ir buscar à outra perna força suficiente para se estirar é muito trabalho, muito mérito”, recupera a ideia.

Roberto Martinez, o selecionador português, deixou palavras elogiosas a Diogo Costa, um “segredo oculto”. Talvez quisesse dizer que não tem o peso na praça que devia ter, ou então que já devia estar noutros patamares, apesar dos 24 anos, mas Ricardo Pereira prefere olhar para o perfil.

“É um talento discreto, sóbrio, é um talento que não vemos com grande efusividade a celebrar as suas defesas”, enumera. “Continua a ser um jovem, vai amadurecendo também com os erros e com as feridas que uma ou outra falha, em momentos cruciais, lhe custaram. Esse é o grande segredo: temos um guarda-redes equilibrado com muito para melhorar, ainda tem muito potencial para desenvolver. Este segredo oculto é matar-se a trabalhar.”