"Muita gente aqui é contra o português". No oásis luso em Frankfurt, a meia-final sonhada é Portugal-Alemanha

Por respeito à seleção e à clientela acrescida durante o Euro 2024, Rui Rocha guardou numa gaveta a foto que há alguns anos tirou na companhia de Pinto da Costa. Mas traços de portugalidade não faltam na dita tasquinha, onde só se vai dar de duas maneiras: ou se é amigo da casa e já se chega ao local de olhos fechados, ou um amigo diz onde fica, porque dar com o espaço não é tarefa fácil. Imagino a festa na última noite, com os três penáltis com que Portugal despachou os eslovenos e aquelas três (ou foram quatro?) sensacionais defesas de Diogo Costa.

Venha de lá a França, que este já está. A seleção regressou a Marienfeld após o jogo. Eu, com a garganta maltratada dos 120 minutos de relato mais seis penáltis em cima, preparo-me para fazer de volta o trajeto que me trouxe até Frankfurt e que começara dois dias antes, a 30 quilómetros do “quartel-general” da equipa portuguesa.

É por essas bandas que enceto uma perseguição a uma viatura decorada com duas bandeiras de Portugal. Após alguns minutos de gestos e buzinadelas, o carro imobiliza-se. Do interior saem mãe e filho. Digo quem sou e o filho, “um bocado tímido”, retira-se de pronto. Fica ela a falar comigo. Deolinda Silva é natural da Maia, reside perto de Gutersloh, a meia hora do centro de estágio da seleção. O desempenho de Portugal no Euro 2024 tem agradado.

"Está giro. Já é a segunda vez, a primeira foi em 2006, o Mundial. Não fomos ver a camioneta a chegar, a minha filha foi, mas fizemos festa cá em casa, a ver o futebol", conta.