​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. Anda ignorar a autocrítica, tu ignoras bem

Num pequeno supermercado, poucas horas antes do Portugal-Eslovénia, uma senhora perguntou a outra: “A que horas é o jogo?”. A destinatária da questão não sabia do que ela falava. “O do Ronaldo”, esclareceu. Tem graça pensar nas coisas assim, não é? E isso explica a carga que o homem que chorou como um menino tem em cima dos ombros, ainda que a maior pressão venha de dentro. Cristiano está a deixar de ser Ronaldo e tem de ser difícil aceitar isso.



Cristiano é um futebolista e todos os futebolistas querem estar em campo, marcar golos e assumir tudo. O pior é quando o 'show' gira à sua volta e por sua causa, reduzindo os outros, figuras nos maiores clubes, a figurantes. É por isso que há um treinador, para impor alguns limites, ideias e estratégias, para pensar na felicidade coletiva. Roberto Martínez, perante o caos emocional e tático em campo, desajudou a equipa. Nem falemos da heresia que foi retirar Vitinha, mas não teve vontade (ou coragem?) de tirar Cristiano Ronaldo, quando havia mais avançados no banco. Já foi tudo muitíssimo debatido, a inoperância do capitão (e se deveria jogar 90 minutos, quanto mais 120...), o jogo medíocre da equipa, as prestações frouxas de Bernardo Silva e Bruno Fernandes e o aparente estatuto de intocáveis, mas a pergunta que fica é outra…

Se não existisse treinador, como se organizariam os jogadores? Como na rua ou na escola, sem ninguém a atrapalhar ou a ditar regras e leis, quem escolheriam para entrar de início? E em que lugares? Como jogariam? Quem entrava e quem saía durante o jogo? Enfim, fica a suspeita mansa de que seria diferente. O que fica mesmo é a assombrosa falta de autocrítica. Toda a gente sabe que um treinador não pode ‘matar’ os jogadores, mas dizer-se que se jogou “muito bem” é uma bizarria.

Oiça o relato do Luís Aresta, em Frankfurt, perante as defesas de Diogo Costa, o salvador disto tudo. A crónica do jogo deixa algumas pistas sobre os problemas, que toca em alguns pontos da crónica do treinador e comentador Renascença Afonso Cabral. Ribeiro Cristóvão reconhece que este é um “Europeu mais difícil do que se previa”.

Roberto Martínez afirmou que “Diogo Costa é o segredo mais oculto do futebol europeu”. O guarda-redes do FC Porto admitiu que seguiu o instinto. Já Cristiano Ronaldo, que um dia ‘esnobou’ Ralf Rangnick, explicou as lágrimas. No outro jogo do dia, a Bélgica foi superada pela França, o próximo adversário de Portugal. Basta ler o resumo do Francisco Sousa, comentador e analista, que também nos diz o que acontece esta terça-feira.

Portugal 0-0 Eslovénia. O jogo medíocre da seleção tremeu perante uma competitiva e atrevida Eslovénia, apenas na segunda participação num Europeu. Diogo Costa foi a estátua em movimento que merece os beijos dos holofotes, com uma defesa soberba antes do apito final e mais três paradas nas grandes penalidades (3-0).

França 1-0 Bélgica. Jogo renhido que ia dando a sensação de que podia pingar para qualquer lado. Acabou por partir a corda do lado mais fraco: Muani chutou e Vertonghen, infeliz, desviou para a baliza de Koen Casteels.



Num dia com apenas um golo na própria, olhemos para quem tem o ofício de evitar os golos. Diogo Costa foi espectacular. Fiável como as fechaduras que trancam 495 vezes, o guarda-redes limpou o cadastro de Pepe, que errou com gravidade perto do final do jogo. Nos penáltis, Costa foi imenso.

“Mesmo os mais fortes às vezes têm os seus dias…”, desabafou Cristiano Ronaldo antes de interromper a flash interview, tais eram os nervos debaixo da carapaça cheia de músculos.

“The Ronaldo show is unstoppable and reduces others to bit-part players”: Jonathan Wilson, no “The Guardian”, escreveu sobre Cristiano.

Roménia-Países Baixos às 17h00, em Munique

Áustria-Turquia às 20h00, em Leipzig

