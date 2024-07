Entrevista a Katanec: "Esta geração não tem um Zahovic. Precisamos de um milagre"

...

Sabes, é como Ronaldo e Messi. O Messi é mais técnico, participa mais no jogo, faz um-dois, o Ronaldo é um 'killer', quer estar lá, quer a bola para fazer os golos.

O que acha de Cristiano?

Eu tinha a opinião de que ele estava acabado quando estava na Juventus, mas, honestamente, quando vi a atitude dele no Al Nassr, na Arábia Saudita, devo dizer apenas “chapeau”, porque, com todos os golos que marcou e com todo o dinheiro que tem, ainda tem aquilo dentro dele.

A mentalidade.

A mentalidade que ainda tem é incrível com esta idade. Fica zangado quando não recebe a bola, fica zangado se não marca, fica zangado se a equipa perde. É uma boa mentalidade. Não há outro jogador como ele. Eu vejo-o todas as semanas na liga saudita porque também não tenho mais nada para fazer, mas muitos jogadores da Europa que vão para lá caem. Eles não estão ao mesmo nível, em termos de preparação física e mentalmente. Olha o Brozovic, o Milinkovic... Todos caíram. Mas o Cristiano, em todos os jogos, quer marcar golos. É bom ter um jogador assim. Ainda tem fome para marcar.

O que pensa desta seleção portuguesa?

No papel, Portugal é 100% melhor equipa, mais forte. Quando a Eslovénia jogou o amigável contra eles, e acabei de ler isto, sei que ele [o selecionador português] tirou oito titulares. Tem tantos jogadores que podem jogar. Vai ser a mesma história: a posse de bola será para Portugal, a qualidade está do lado deles, mas, sabes, até Portugal aprendeu o que pode ser um jogo. Eles perderam contra a Sérvia na qualificação [para o Mundial 2022]. No papel, vou dizer-te que está tudo do lado de Portugal. Tudo.

Mas o que acha que vai acontecer? Vai dar Eslovénia?

[risos] Nunca se sabe, nunca se sabe. Sou esloveno, quero que a Eslovénia avance, mas precisamos de um milagre, vamos dizer assim. Portugal é mais forte. A Eslovénia já fez o melhor que alguma vez havia feito, passou a fase de grupos. Eles dizem que vão desfrutar, mas não é sempre assim. Quando jogas contra equipas melhores, tens de estar muito, muito focado, porque com um pequeno erro podes sofrer um golo. Portugal tem tantos jogadores de qualidade que não podes conceder nada.

Há pouco falámos do Jugoslávia-Eslovénia de 2000. Foi estranho jogar contra a Jugoslávia? Foi nove anos depois da independência.

Não, não, para mim não, foi bom. O [Dragan] ‘Piksi' Stojković estava no banco [do outro lado], foi meu colega na seleção nacional. O treinador da Sérvia [Vujadin Boškov] era como um pai para mim. Se o Mihajlovic não tivesse ido para a rua, teríamos ganho claramente. Foi uma questão de mentalidade, porque, quando eles viram o vermelho, nunca tínhamos vivido algo assim, então os meus jogadores pararam de jogar. Essa Sérvia era de alto nível, não se pode comparar connosco.

Certo.

Dois minutos depois do vermelho e de ver a atitude dos meus jogadores, eu disse ao meu adjunto: “F%$#&! Vamos sofrer golos, em cinco minutos estamos na m$%&”. E foi assim mesmo. Isto é verdade, tu sentes. Se eu tivesse as cinco substituições... podias fazer muito, mas na altura podias fazer duas ou três, mas deixavas uma até ao fim caso alguma coisa acontesse. A qualidade que os outros tinham, uau. É como hoje, se deixares os portugueses em 1x1 estás morto. Eles são tão rápidos e bons tecnicamente.

Se não os deixas viver isso no campo, não podes explicar aos jogadores. É impossível. Tens de chegar a este nível e, infelizmente, viver situações daquelas e depois saberás como deveria ser a tua atitude quando os outros tiverem menos um jogador. Tem de ser a mesma. Tens de estar focado ou ainda mais. O futebol castiga-te. No final, eu estava feliz pelo meu ‘pai’ treinador [Boškov]. Eu vivi com ele na mesma casa durante três anos, quando estava na Sampdoria.

Já que falamos de Sampdoria, como era Eriksson?

Eu estava lesionado, infelizmente, quando o Eriksson chegou. Fui para lá quando estava o Boškov e Boškov jogava em 3-5-2, homem a homem e, mais tarde contaram-me, disseram ao Eriksson que "o Katanec só sabia jogar ao estilo Boškov, mas sabes que ele é bom, não o deixes ir embora, fica com ele mais um ano".

Sabes, para jogar livre, na zona, bom, eu era bom, mas eu sofria quando tinha de jogar um contra um, eu não era muito rápido, corria muito, mas não era rápido. Se tivesse de jogar contra alguém mais rápido e se ninguém ajudasse, eu estaria em problemas [risos]. Eu desfrutava do futebol, eu ia a todo o lado no campo, ia pegar na bola, ia ajudar os colegas, eu gostava de estar em todo o lado, eu estava sempre na grande área contrária... eles lixavam-me a cabeça, o Vialli e o Mancini. Diziam sempre: “Porque vens para aqui?! Tiras-nos o espaço”. Eu dizia que queria marcar o golo.