À conversa com o ás dos dardos no Mundial em Frankfurt: "Lutei 20 anos para poder entrar neste mundo"

É com um sorriso que José de Sousa responde quando me apresento no hall do hotel onde está hospedado e lhe digo ao que venho. O meu objetivo é falar com o melhor português do mundo na modalidade de dardos, presente em Frankfurt, a mesma cidade onde, por coincidência, Portugal tem a sua “primeira final” no Euro 2024.

Não foi fácil dar com José de Sousa, que, juntamente com o colega de seleção David Gomes, tinha sido eliminado no torneio que reúne na Alemanha os melhores atiradores de dardos do mundo. Em boa verdade valeu-me ser mais teimoso que a rececionista do hotel e lá dei com o meu alvo, um homem de 50 anos, natural da Azambuja, o único português profissional de setas do nosso país que representa Portugal no Campeonato do Mundo Professional Darts Corporation.

Estava sem óculos, o que quase me traía, sentado tranquilamente no sofá, porventura a matutar sobre o que correra mal diante da seleção de Itália. E logo às primeiras palavras lhe noto um sotaque ‘espanholado’. Mais tarde perceberia porquê.

José, diga-me como chegou aqui, a este Campeonato do Mundo.

Isto começou com um sonho em Portugal, já faz muitos anos. Lutei 20 anos para poder entrar neste mundo PDC [Professional Darts Corporation], onde jogam os melhores 128 do mundo. Consegui há cinco anos através de muito esforço e dedicação. Portugal não estava no Campeonato do Mundo e eu tive de me esforçar bastante para que o país entrasse. Agora que estamos no Campeonato do Mundo, já temos acesso todos os anos para poder desfrutar todos os anos deste Mundial por seleções.

O que me está a dizer é que é profissional em dardos?

Sim, aqui somos profissionais. Dos 128 melhores do mundo, metade dedica-se por inteiro às setas. Os outros 50% infelizmente têm de trabalhar ou, se tiverem um bom representante ou um bom ‘sponsor’ por trás, talvez evitem trabalhar. O trato, as condições, a maneira de a gente se deslocar, é tudo tratado de forma muito profissional.

No futebol saberia como aqui chegar, mas, nos dardos, como se desenvolve uma competição de nível mundial?

Olhe, por exemplo, a Ásia realiza eliminatórias para colocar no Campeonato do Mundo os representantes de, creio, Filipinas, China, Japão e julgo que também da Coreia do Sul. Os Estados Unidos, Canadá e Austrália também têm oportunidade de colocar dois jogadores, também através de classificações.

E no seu caso, como funciona o crivo?

É por mérito. Se há dois jogadores do mesmo país que jogam a liga profissional, são esses os dois representantes. Não é o caso de Portugal, onde só há um jogador na liga profissional [José de Sousa]. Neste caso há que fazer uma classificatória para o jogador que ganha vir fazer par comigo e representar Portugal no Campeonato do Mundo.

Onde vive?

Vivo em Espanha há 21 anos [aí está a razão do sotaque…]. Vivi 14 anos em Tarragona, na Catalunha, agora resido perto de Madrid, onde comprei casa e estabilizei a minha vida.

Quanto tempo dedica por dia à sua preparação?

Normalmente, umas quatro horas por dia, mais ou menos. Faço treino psicológico e consistência no jogo. Há que tentar manter sempre o nível de jogo, é muito importante. Quando jogamos temos altos e baixos. Se estivermos em alta e tivermos pela frente um jogador forte, podemos lutar pela vitória. Se estivermos a um nível baixo e apanharmos com um jogador forte, obviamente é muito mais difícil ganhar [de súbito dou por mim a pensar na forma como a Geórgia derrotou Portugal]..

A que se deveu a eliminação de Portugal

Perdemos no segundo jogo. Ganhámos o primeiro aos Estados Unidos e perdemos contra a Itália. Eles tiveram um momento de sorte e nós cometemos o deslize de falhar o “doble” [José de Sousa refere-se ao “duplo”, ou seja, colocar o dardo entre os arames que formam o anel exterior]. Os italianos meteram um grande fecho e é isto o jogo. Sem uma pontinha de sorte no momento certo, as coisas complicam-se.

Fale-me do seu palmarés.

Já estive como n.º 5 do mundo. Agora ocupo o 30.º posto. Ganhei um ‘grand slam’ e tenho sete títulos a nível mundial na PDC. O meu objetivo é ser campeão do mundo. O que eu fiz em cinco anos há quem não tenha feito metade em 15 anos. E continuam aqui a dar luta.

O José de Sousa acompanha de alguma forma o futebol? Como tem visto o desempenho da seleção portuguesa aqui neste Campeonato da Europa?

Sempre que posso, acompanho. No primeiro jogo, Portugal teve de saber controlar, mas, no segundo, jogaram melhor para garantir logo a presença na fase seguinte. O terceiro foi esperar pelo que aí vem. Espero que agora consigam ter uma boa prestação.

Este jogo com a Eslovénia não será fácil…

Neste ponto do torneio já nenhum jogo é fácil e até um adversário mais frouxo pode causar uma surpresa. Quando as coisas saem bem no momento certo, tudo pode acontecer. Espero sinceramente que Portugal consiga ganhar este jogo e continue em frente.

Para terminar, que mensagem deixa um campeão nos dardos– um dos melhores do mundo a acertar no alvo – a Cristiano Ronaldo, um dos melhores do mundo a acertar nas balizas?

Ao Cristiano Ronaldo simplesmente desejo o melhor. A sua trajetória, os anos que leva a representar o país dando tudo apesar da idade… É impressionante a maneira, a capacidade que tem de gerir uma equipa e continuar com este nível. Eu espero sinceramente que Portugal possa ganhar e que Cristiano Ronaldo marque um golo.