“A federação acusou a oposição de minar os jogadores”: na Geórgia, o sucesso no Europeu contrasta com a turbulência política

Tudo isto acontece enquanto o país faz história no Campeonato da Europa de futebol, um torneio que une os países do continente. Na Geórgia, o futebol e a política misturam-se. As principais vedetas da seleção não ficaram neutras em relação ao que se passa no seu país ao longo dos últimos dois meses.

O capitão Jaba Kankava, que rejeitou ir ao Europeu sem explicar o motivo, escreveu “que se lixe a Rússia” nas redes sociais em maio. Outros como Kvaratskhelia e o guarda-redes Giorgi Mamardashvili também publicaram mensagens de apoio ao movimento europeu.

Há, no entanto, uma forte ligação entre o futebol e o atual governo georgiano: Levan Kobiashvili, presidente da federação, acusou a oposição de colocar “uma pressão incrível” para que os jogadores da seleção se manifestassem sobre o tema; e Kakha Kaladze, outra lenda do futebol do país, é militante do partido que governa, foi deputado, ministro da Energia e é hoje o presidente da câmara de Tiblíssi.

Joel Amorim é tradutor, professor e especialista em futebol russo e soviético. Reconhece que, no caso georgiano, o futebol “poderia ter um papel de união, mas por vezes não consegue ter”.

“O Kobiashvili acusou a oposição de minar os jogadores”, recorda. Junta à equação a história mal contada da saída de Kvaratskhelia do futebol russo: “Saiu do Rubin Kazan, que não recebeu nada por ele, e alegou que a família estava a sofrer ameaças por jogar na Rússia, mas nunca foi uma situação que tivesse ficado bem confirmada. Há uma espécie de paz podre”.

E para compreender o futebol georgiano é necessário também mergulhar no futebol soviético. Antes de 1991, vários jogadores da Geórgia foram figuras importantes na seleção da USSR.