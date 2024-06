Os cinco melhores momentos da fase de grupos do Europeu

Golos no último minuto, um estreante a surpreender e a política a entrar nos estádios. Bola Branca reuniu cinco momentos marcantes da fase de grupos do Campeonato da Europa, na véspera do arranque dos oitavos de final

Conceição salva a seleção

Portugal estava perto de arrancar o Europeu com um empate frente à Chéquia, quando o "espalha brasas" salvou a seleção. Francisco Conceição saiu do banco e marcou o golo da vitória aos 92 minutos.

O promissor avançado do FC Porto encontrou uma bola perdida na área, após um corte incompleto, e rematou para o fundo da baliza. Foi o seu primeiro golo na seleção e permitiu a Portugal entrar confortavelmente no torneio. Seguiu-se uma vitória contra a Turquia que carimbou o primeiro posto.

Um estreante a surpreender

A Geórgia é o único país a estrear-se numa fase final de um Europeu. E causou estragos.

A seleção de Kvaratskhelia até entrou a perder contra a Turquia, mas depois de um empate frente à Chéquia na segunda jornada, o sonho continuava vivo. Portugal rodou praticamente toda a equipa na última jornada e a Geórgia castigou: uma vitória por 2-0 permitiu o apuramento inédito para os oitavos de final. Acresce uma figura improvável: Mikautadze é o melhor marcador do Europeu, com três golos marcados.

Golos de fora da área e ao cair do pano

Tem sido um Europeu fértil em grandes golos. No total, já foram marcados 14 de fora da área, um valor que é superior a todo o Mundial do Qatar, há um ano e meio. Aos golos vistosos junta-se o drama dos golos nos últimos minutos. O ex-Benfica Csoboth deu a vitória à Hungria aos 100 minutos contra a Escócia e Fullkrug empatou o Alemanha-Suíça aos 92 minutos.

No entanto, há um que se destaca: o de Mattia Zaccagni. A Itália, apesar de ter o apuramento garantido, perdia por 1-0 contra a Croácia, mas sabia que um empate apuraria os campeões europeus no segundo lugar e os colocaria no lado teoricamente mais fácil dos oitavos de final.

O golo surgiu de forma dramática. Aos 98 minutos, o defesa Calafiori aventurou-se na frente e assistiu o extremo da Lazio, que rematou colocado ao ângulo. Para lá das implicações na Itália, o golo do empate acabou por ditar a eliminação da Croácia.

Modric despede-se com recorde (por agora)

O Europeu foi tudo menos marcante para a Croácia. Os semi-finalistas do Mundial caíram na fase de grupos, mas saem com um recorde para a sua maior referência.

Em fim de ciclo na seleção, Luka Modric tornou-se o mais velho de sempre a marcar num Europeu, aos 38 anos e 289 dias. O jogador do Real Madrid bate o recorde do austríaco Ivica Vastic, que marcou aos 38 anos e 257 dias.

É um recorde que pode ainda cair neste torneio. Pepe, com 41 anos, e Cristiano Ronaldo, com 39, podem superar o registo de Modric.

A política entrou nos estádios

Desde as declarações de Kylian Mbappé e Marcus Thuram a apelar ao voto contra a extrema-direita em França, à tensão entre os balcãs, a passar pela Ucrânia a representar um país em guerra, o Europeu tem sido palco de várias intervenções políticas. Neste Europeu, o tema não ficou à porta do estádio.