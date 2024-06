Nos bastidores do SW Marienfeld. "Ronaldo tem impacto positivo nas crianças e está aqui a apenas dois quilómetros"

Final do dia de uma quinta-feira fria e chuvosa na pequena vila de Marienfeld, no noroeste da Alemanha.

Num país em plena festa do Campeonato da Europa, Talon-Lewellyn Dreier chega ao fim de um dia de trabalho na escola primária de Harsewinkel, onde ajuda crianças com doença mental. Entra no carro e parte em direção ao momento pelo qual esperou o dia inteiro.