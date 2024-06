Oblak ou Hungria? Portugal defrontará uma das vítimas preferidas de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo já pode começar a arregaçar as mangas e arreganhar os dentes. Nos oitavos de final do Euro 2024, o capitão de Portugal terá pela frente, em princípio, uma das suas "vítimas" preferidas: Hungria ou Jan Oblak, guarda-redes da Eslovénia.

Seis golos - sempre em dose dupla - em apenas três jogos. É este o registo de CR7 diante da seleção húngara e usualmente com caráter decisivo.

Primeiro, um bis (um dos golos de calcanhar) ajudou Portugal a arrecadar um empate por 3-3 diante dos magiares e a apurar-se para os oitavos de final do Euro 2016, que viria a conquistar. Em 2017, novo bis: no Estádio da Luz, o capitão das quinas deu mais cor a uma vitória por 3-0, na fase de apuramento para o Mundial 2018. Por fim, no Euro 2020, mais dois golos de Ronaldo à Hungria ajudaram Portugal a vencer por 3-0 e a qualificar-se para a fase a eliminar.