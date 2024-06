Crónica. Ganhou quem tinha o coração no lugar do coração

Neto e Conceição tentavam forçar pela linha, à procura dos cruzamentos. A previsibilidade como jeito de viver (zero movimentos que transtornam a vida alheia, zero coragem ou ideias). Percebeu-se cedo que seria um jogo dramático, pela falta de genica, mas principalmente pelo desligamento entre todos e, claro, pelo pouco espaço para jogar. Os paraísos turcos não acontecem todos os dias…

No descanso, ou seja quando estava 1-0 ainda, Rúben Neves entrou por Palhinha. Talvez fosse tempo de começar a pensar nos oitavos. Lasha Dvali negou, em mergulho, um golo a Cristiano, que não escondia a irritação, afogando assim aquele feeling de generosidade que andamos todos a propagar, ainda que não tenha perdido as valências como pivot.

“Kvaradona”, um cidadão de Tiblissi, continuou a inventar coisas, fez o vento assobiar, ganhou faltas, ofereceu aos colegas tempo e deu à nação, em suspenso perante a televisão, um motivo ou outro para suspirar. É um artista e finalmente acordou, e logo perante o ídolo de infância (há 11 anos, Cristiano inaugurou a academia do Dinamo Tbilisi e lá estava um tal de Khvicha). Seria considerado o melhor em campo. Os georgianos iam saindo aqui e ali com alguma qualidade, quiçá faltou a palavra robusta de Pepe.

O selecionador português lançou aos 66’ Nélson Semedo e Gonçalo Ramos (por Ronaldo) e aos 75’ Matheus Nunes e Diogo Jota. Soava a protocolo. Havia um plano. O espanhol não reagiu para virar o jogo, mas sim para dar minutos ao grupo. A derrota é apenas um rabisco no guião.

Os estóicos georgianos, premiados contra o algum infortúnio lusitano, manteriam a baliza a zero e garantiram, quando o árbitro apitou pela última vez, o apuramento para os oitavos de final. É a primeira presença num torneio desta envergadura. Sagnol sabia o que dizia. As ruas do país, tal como as bancadas do estádio do Schalke 04 e a garganta dos protagonistas, encheram-se de uma bebedeira de alegria das boas. Emocionante. Agora, segue-se a Espanha para esta aventureira Geórgia. Depois, quem sabe, a Alemanha ou a Dinamarca. Mais tarde, poderá reeditar-se a jogatana que esta noite aconteceu em Gelsenkirchen.

Para Portugal, segue-se nos ‘oitavos’ a Eslovénia, a tal que encantou em 2000 com Zahovic, e as dúvidas. Será que Martínez se arrependeu da revolução? O grupo sairá beliscado? Cristiano, até aqui elogiado pela postura solidária, surgirá mais ansioso com os eslovenos para meter o seu golo? E os três centrais, ainda contam para o selecionador? Palhinha e os três centrais, afinal, é fórmula que está a valer?

Resta esperar.