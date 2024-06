Crónica. Ganhou quem tinha o coração no lugar do coração

Veja também:

As meias mal escondem as caneleiras que não escondem as canelas. Os pés, como se fossem mãos, afagam a bola. O corpo balança como uma serpentina na hora de ponta de uma ventania. A barba é de lenda que não quer saber. Jogar futebol é um acaso, ele podia fazer tudo. Khvicha Kvaratskhelia é o ’10’ (por acaso até é o ‘7’, mas é o 10 na alma), o tal a quem chamam “Kvaradona” em Nápoles e bastaria essa frase para explicarmos o futebolista. Bastaram 93 segundos para ele meter a bola na baliza de Portugal.

Os portugueses parece que nunca quiseram muito saber deste jogo, o que parece uma coisa hedionda de se escrever. Mas convocar a desconcentração e o facilitismo é justo. O ambiente era bom, a harmonia estava lá e os que mereciam jogar e não jogavam jogaram. Mas a defensiva Geórgia, que tem o povo nas ruas para colar o futuro aos ideais europeus, tornou-se ainda mais defensiva. A linha de cinco prometia fazer suar a rapaziada de azul-azulejo.

Cristiano Ronaldo, o capitão que não descansa porque há golos para meter e recordes para bater, mostrou cedo que estava ansioso e desatou num abrir de braços pouco animador. Com João Neves e João Palhinha não se antecipava a criatividade necessária para furar uma selva de pernas de homens sonhadores. E nestas coisas dos sonhos convém dar troco com orgulho e responsabilidade (e o lado do coração que trata dessas questões do coração não correspondeu).

É que Willy Sagnol, o selecionador georgiano que jogou no França-Portugal do Mundial 2006, avisara na véspera. É muito bom estar ali, sim senhor, é a primeira aparição num palco destes como país independente (faziam parte da União Soviética), mas a natureza humana empurra-nos para mais. E mais era ganhar a Portugal, caso quisessem estar mais uns tempos pela Alemanha.

E foi isso mesmo que aconteceu.