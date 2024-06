Klaus dá, Gjasula tira. Tirana é o lugar onde nasceu o novo "Spartacus" da Albânia

*veja os resultados, as contas dos grupos e as estatísticas dos jogadores

Nunca um suplente tinha marcado um autogolo e um golo num Campeonato da Europa até o estreante Klaus Gjasula entrar em campo em Hamburgo e, em 23 minutos, oferecer a vitória à Croácia e resgatar um ponto para a Albânia.

"Tirana é só sofrimento", cantam os GNR, na canção que tem o nome da cidade natal de Klaus Gjasula. Os albaneses tentavam resistir às investidas da Croácia e segurar a vantagem por 1-0, obtida aos 11 minutos por Qazim Laci, quando Gjasula pisou o relvado para substituir, precisamente, o marcador do golo, aos 72 minutos. Quatro minutos depois, Sylvinho devia estar a rogar pragas a si próprio: não é que a Gjasula, o médio-defensivo que rendera o herói da partida, se deixara ultrapassar no golo do empate ao minuto 74 e, ao 76, marcara um autogolo?

Era difícil ter uma estreia na fase final de um Europeu mais desastrosa do que a do médio do Darmstadt 98. Ele, que tinha entrado para destruir o jogo e as esperanças da Croácia e estava, em vez disso, a tramar a Albânia.

Porém, aos 95 minutos, tudo voltou a mudar. Após um cruzamento, um defesa croata fez um corte incompleto e bola foi parar ao coração da área, onde estava Gjasula, para, isolado, rematar de primeira para o empate e passar de vilão a herói.

Na Alemanha, chamam-lhe "Spartacus". A alcunha surgiu por causa do capacete de proteção que passou a usar quando se lesionou na face ao serviço do Paderborn. Continuou a utilizá-la por vários anos, embora no Euro 2024 se tenha apresentado sem ela. Mas onde quer que se olhe na imprensa albanesa, o testemunho sobre a personalidade de Gjasula em campo é a mesma: intenso, inabalável.