"Escolhas de Southgate não o ajudam". Diagnóstico à Inglaterra, uma equipa inferior à soma das partes

Gareth Southgate tem mais um jogo do Grupo C para provar aos adeptos que a sua Inglaterra não vale menos do que a soma das partes.

Um adepto que olhe para a seleção dos três leões e veja Jude Bellingham, eleito melhor jogador da La Liga e vencedor da Liga dos Campeões, Harry Kane, goleador da Bundesliga e vencedor da Bota de Ouro, e Phil Foden, "MVP" da Premier League, entre "tantos outros grandes talentos", dirá que estamos perante uma das melhores equipas do Euro 2024.

Será uma meia verdade: a Inglaterra tem um dos melhores conjuntos de jogadores, no entanto, as exibições nos dois primeiros jogos da fase de grupos dão a entender que a soma das partes não faz uma equipa.

"As exibições têm ficado aquém do que se esperaria da equipa que a Inglaterra tem. Tem sido muito surpreendente, chocante até, para os adeptos e para a imprensa. Ninguém esperava que as exibições fossem tão passivas e negativas como têm sido, porque a Inglaterra esteve bem no último Europeu, chegou à final, e ninguém esperava que o nível descesse tanto", lamenta o jornalista inglês Mike Parrott.