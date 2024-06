Há dez anos a voar nas asas de Xherdan Shaqiri

Há dez anos que a Suíça voa nas asas de Xherdan Shaqiri. Uma asa albanesa e outra kosovar, símbolo da descendência do avançado do Chicago Fire.

Xherdan, de pais albaneses, nasceu no dia 10 de outubro de 1991, na aldeia de Zhegër, nos arredores de Gjilan, antiga Jugoslávia e, agora, Kosovo.

A família Shaqiri emigrou para a Suíça um ano depois, com os quatro filhos, onde viveu sempre em condições modestas. O pai de Xherdan mandava tanto dinheiro quanto possível para os familiares que tinham ficado no Kosovo, o que significa que pouco sobrava ao final do mês, menos para prendas de aniversário.

É das origens de Xherdan Shaqiri que surge a sua celebração mais controversa. Depois de marcar o golo que impôs a derrota à Sérvia, no Mundial 2018, cruzou as mãos e formou duas asas, um símbolo alusivo à águia de duas cabeças que está na bandeira da Albânia. Tanto o jogador do Chicago Fire como Granit Xhaka, que fez o mesmo gesto após marcar, são de origem albanesa e kosovar.

Os albano-kosovares são o grupo étnico maioritário do Kosovo, que declarou independência em 2008, mas que a Sérvia continua a considerar parte do seu território. É mais um de um conjunto de sintomas das tensões étnicas e políticas entre os vários países dos Balcãs, que persistem das guerras que levaram ao colapso da Jugoslávia e que daí resultaram - e que neste Europeu já tiveram eco nos cânticos ofensivos dos adeptos croatas e albaneses, no Croácia-Albânia, contra a Sérvia, que já ameaçou deixar a prova se não houver sanções.