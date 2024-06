⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. Não tem nada que saber contra os turcos, é só dar um mortal (e marcar um golo antes)

O povo turco talvez ainda nos tema. Afinal, que raio de gente é que dá um mortal quando faz um golo? Fernando Couto, em 1996, tratou de criar esse episódio fabuloso. Uma cabeleira daquelas a dar uma volta ao sol. Que tipo. O golo com a canhota foi maravilhoso, depois de tanto desperdício. A sorte destes filhos de Hakan Sukur é que Nani, em 2008, não esteve virado para as suas piruetas.

Em entrevista ao João Filipe Cruz, Sá Pinto, que esteve nesse jogo com a Turquia, fala um bocadinho sobre como se sentiu vingado do golo de Poborsky e revela-se surpreendido com algumas opções de Martínez neste Euro 2024. A conversa vai até “Chiquinho” Conceição, que nunca enganou este homem, amigo de Sérgio Conceição. Acabadinho de ser campeão no Chipre, o antigo avançado, que também defrontou os turcos no Euro 2000, revela o que vem aí e o que mudou na sua forma de pensar.

O selecionador português garante que a equipa cresceu (Portugal-Turquia, este sábado, às 17h00). Já Rafael Leão vê os turcos como “perigosos” mas considera que terá mais espaço para as suas cavalgadas. Orkun Kokçu, do Benfica, diz estar feliz a jogar na sua posição e quer empurrar Portugal para o segundo lugar do Grupo F. Mas os portugueses por lá, conta-nos o Eduardo Soares da Silva, querem outro fado, apesar da cerveja ser cara.

Finalmente, nos jogos de sexta-feira, a Áustria bateu a Polónia, os Países Baixos e a França assinaram o primeiro empate do torneio e a Ucrânia virou o resultado contra a Eslováquia com um golaço de um velho conhecido. O comentador e analista Francisco Sousa conta-lhe tudo.

🕹️ O futebol foi isto

Eslováquia 1-2 Ucrânia. Os eslovacos começaram bem e até marcaram primeiro, por Schranz. Os ucrânianos, inflamados por um orgulho perpétuo, reagiram e o bom do Shaparenko apareceu finalmente. Yaremchuk confirmou a reviravolta aos 80’.

Áustria 3-1 Polónia. Os rapazes de Ralf Rangnick voltaram a mostrar um nível interessante. Trauner marcou primeiro, Piatek empatou (Lewandowski no banco), mas Baumgartner, o primeiro a fazer dois golos num Europeu para aquela nação, e Arnautovic garantiram a vitória.

Países Baixos 0-0 França. Não foi dos jogos mais interessantes. E houve até um momento de agonia por ver alguém, feliz da vida, como Xavi Simons a celebrar um golo e o VAR a tratar de cancelar tudo.

👾 Toooooooooor

A água nos olhos de Roman Yaremchuk perante o seu povo, no final, a receber o amor e admiração diz tudo. Obviamente, têm todos a guerra e o sofrimento dos familiares em mente (e ele a época difícil). O golaço do avançado à Eslováquia foi de um clássico número 9: atacou o espaço, recebeu no ar ‘zidanemente’ e desviou com a sola, de uma forma que os génios da NASA ainda estão a analisar as imagens.

🎙️ Cantilenas

“Quando nos qualificámos, eu disse aos meus amigos alemães que agora tinham dois países organizadores”, disse ao “The New York Times” o ex-futebolista e atual diretor técnico da federação turca, Hamit Altintop.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“For Turkish Germans, Heart Overrules Home at Euro 2024”: Rory Smith e Tariq Panja escrevem no “The New York Times” sobre a comunidade turca na Alemanha e os dilemas do coração.

🎲 O que vem aí

Geórgia-Chéquia às 14h00, em Hamburgo

Portugal-Turquia às 17h00, em Dortmund

Bélgica-Roménia às 20h00, em Colónia

