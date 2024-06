"A cerveja aqui é cara... mas já foram quase 100”: os bastidores da claque da seleção no Euro 2024

Está a crescer o apoio à seleção nacional?

O apoio em Leipzig pode ter surpreendido. Milhares de portugueses entraram cedo para o estádio e cantaram pela seleção muito antes do pontapé de saída.

João Félix, António Silva, Rui Patrício e João Neves foram alguns dos jogadores que, à chegada ao estádio, estiveram vários minutos no relvado a assistir ao ambiente que vinha das bancadas. No entanto, há quem não se deixe impressionar.

“Sinceramente, esperava mais gente. A Alemanha também tem uma forte comunidade portuguesa e até pela proximidade com o Luxemburgo. No jogo com a Chéquia, notava-se que eles estavam em maioria. Achei que teríamos mais gente”, diz Rui.

Sem revelar dados, a FPF reconhece que há mais portugueses na Alemanha do que no Euro 2020, um torneio itinerante pela Europa e ainda sob restrições da pandemia, e do que no Mundial 2022, no distante Qatar.