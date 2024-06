​Shevchenko e Rebrov eram uma dupla icónica nos anos 90. Agora, conduzem a seleção da Ucrânia no Euro

Quando o nome Shevchenko vem à conversa, a primeira memória é habitualmente do avançado do AC Milan que venceu a Bola de Ouro após variadíssimas conquistas em Itália. Mas antes disso, o goleador fez uma parelha de culto com Serhiy Rebrov na frente de ataque do Dínamo de Kiev na década de 90. Hoje, são as duas principais caras da seleção ucraniana, como presidente e selecionador, no Euro2024.



A história da participação ucraniana neste Campeonato da Europa começou a ser construída há mais de 30 anos, quando o Dínamo de Kiev contratou um jovem avançado ao Shakhtar Donetsk. Serhiy Rebrov. A ele juntou-se Andriy Shevchenko três anos mais tarde, promovido das camadas jovens do clube.

Juntos, criaram uma dinastia no clube da capital ucraniana. Venceram o campeonato nas cinco temporadas que partilharam, mas foi o que fizeram nas provas europeias que criou um legado no futebol de leste.

Um primeiro vislumbre do potencial do Dínamo surgiu em 1997/98, com duas vitórias claras contra o Barcelona: 3-0 em solo ucraniano e uma goleada por 4-0 na Catalunha. Nesse jogo, Shevchenko fez um “hat-trick”, Rebrov marcou o outro contra Vítor Baía, Figo, Fernando Couto e companhia.

A dupla Rebrov-Shevchenko era a cara da equipa e foi a temporada de 1999, a última de Shevchenko em Kiev, a mais marcante e a que cimentou o legado da equipa treinada por Valeriy Lobanovskyi.