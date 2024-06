​E ao 7.º dia chegou a melhor exibição do Euro (e também a mais pálida de uma das candidatas)

Faltaram os golos ao 'show' de uma Espanha que sonha alto



Foi a melhor exibição coletiva até agora neste Europeu. A Espanha podia perfeitamente ter goleado a campeã europeia em título, numa exibição de estilo arrojado, tremendamente agressivo na pressão alta e na exploração dos três corredores. Partindo da base em 4-3-3, a equipa de De la Fuente teve outra vez nos médios os artífices do melhor futebol. Fabián Ruiz vive um momento soberbo, em alta rotação, ajudando nos equilíbrios defensivos e expressando-se na chegada, criação e remate, Rodri confere sentido a todas as ações (sobretudo as com bola) e Pedri insere-se na segunda linha e área com astúcia, juntando também a inegociável capacidade para pressionar.

Ainda assim, a grande boa nova da noite espanhola foi a exibição descomunal de Nico Williams a partir da faixa esquerda. Deixou Di Lorenzo em dificuldades diversas vezes, no um-contra-um, fez a diferença pelas sucessivas mudanças de velocidade e apostou em cruzamentos venenosos para a área (também na bola parada). O autogolo de Calafiori saiu dos seus pés. Criou uma sociedade notável com Cucurella (transfigurado para melhor na ‘roja', muito preciso a atacar fora-dentro e a saber lidar com Chiesa), enquanto, do outro lado, Lamine Yamal voltou a criar agitação em permanência.

Spalletti ainda tentou reforçar o poder das coberturas do lado direito, com a entrada de Cambiaso, mas nem assim a equipa italiana impediu a avalanche espanhola. A Squadra Azzurra teve dificuldades para sair com clarividência (saída a 3, mas com muito pouca ponderação e demasiados passes desperdiçados) e só no desespero final carregou sobre a área, mas sem qualquer tipo de acerto. A bola não chegou em condições aos médios, Chiesa não desequilibrou como na primeira partida e as posses foram definitivamente menos prolongadas. Ficam sinais preocupantes deste encontro, pensando em futuros jogos grandes.



Southgate não é amigo da própria equipa. E a Dinamarca agradece

A primeira amostra inglesa neste Europeu mostrou uma equipa capaz de controlar com bola (na primeira meia hora), segura defensivamente e com a criação de algumas sociedades promissoras entre jogadores (lembro a conexão do lado direito). Ainda assim, após o intervalo, viu-se um recuo quiçá excessivo, que convidou a Sérvia a assumir mais o jogo. Ora, na segunda ronda, a equipa de Gareth Southgate marcou praticamente na mesma altura de jogo e curiosamente num lance com algumas semelhanças com o da primeira jornada: Bellingham a abrir jogo para a direita, Walker a aproveitar o 'lado cego' de Kristiansen para surpreender, ganhar espaço e cruzar para a área, onde Kane não desperdiçou.

Daí para a frente (estávamos no minuto 18), fomos vendo um recuo progressivo da Inglaterra, com a pretensão de controlar o jogo mais atrás e mirando saídas mais enérgicas para o ataque. Mas do outro lado houve uma reação agressiva da Dinamarca, através de uma subida de linhas que condicionou claramente a Inglaterra. Uma perda de bola de Kane originou o excelente golo do sportinguista Hjulmand, numa fase em que o jogo já era de Højbjerg (competente nas ações de pressão e recuperação) e com contributo significativo do criador Eriksen e de um Wind que encostava à meia-direita para fazer a diferença.

A justa igualdade não fez Southgate perceber que a equipa necessitava de presença mais permanente de Foden em zonas interiores (quando o fez, desequilibrou e gerou chances claras) e que Bellingham não chegava para todas as encomendas. Alexander-Arnold não vive confortável a partir do duo com Rice, mas mesmo assim foi arriscando no passe (o prémio foi sair para a entrada de Gallagher). A caminho dos 20 minutos finais, o selecionador inglês tirou de uma só vez Saka (um dos agitadores), Foden e Kane para lançar Bowen, Eze e Watkins. Talvez tenha tido a intenção de passar uma mensagem contundente, mas a culpa da inoperância estava muito longe de ser um exclusivo das três individualidades substituídas. Watkins até acrescentou em ruptura, mas dos outros dois não se viu muito. A Inglaterra continua em primeiro lugar do grupo, é verdade, mas Southgate tem de saber cuidar do talento e potenciar o melhor que um brilhante plantel lhe oferece. Caso contrário, é improvável que o futebol volte a casa em 2024.



Um golpe no jogo com coração da Eslovénia



Mais uma jornada e, apesar do empate sérvio tardio por Jovic, mais uma demonstração de coesão do 4-4-2 da Eslovénia. A equipa de Matjaz Kek sabe tornar limitações em forças, por via de um coletivo bem trabalhado, disciplina tática, instinto solidário e aproveitamento de qualidades muito específicas dos seus jogadores. No dérbi balcânico com a Sérvia, Elšnik ditou leis, tirando partido do pé canhoto, distribuindo com precisão geométrica, dando continuidade a jogadas pelo corredor central e soube inserir-se em zona de disparo (grande lance, com bola no poste, na primeira parte). Foi também ele que assistiu para o golo, tendo surgido mais aberto à esquerda em vários momentos da 2ª parte.

E por falar no golo, há que destacar a finalização astuta de Karničnik, desmarcando-se ao segundo poste com enorme perspicácia, depois de iniciar a saída para o ataque com um movimento interior. O lateral do Celje esloveno mostrou noções ofensivas e capacidade para ajudar a fechar. Tem 29 anos e assim como o canhoto Janža pode aproveitar o pós-Europeu para assinar o contrato de uma vida. De resto, algumas das figuras da primeira jornada eslovena voltaram a estar em evidência face aos sérvios. Šeško voltou a ser ameaça constante na frente de ataque, revelando tremenda facilidade em procurar a baliza contrária e impondo-se muitas vezes aos centrais contrários. Atrás, Jaka Bijol mostrou contundência, acerto no tempo de desarme e corte e ótima leitura de jogo. Só Oblak acabou por não se destacar tanto pela positiva e assim a Eslovénia deixou escapar dois pontos potencialmente decisivos para o apuramento.

Sobe 💎

Fabián Ruiz. Ainda não jogaram todas as equipas nesta ronda, mas Fabián vai-se afirmando num patamar de figura desta fase primária do Europeu (junto de Musiala, ainda que os veteranos Kroos e Gündoğan também mereçam nota de destaque). Exibição completa em todos os momentos e mereceu voltar a sair com golo deste jogo.

Desce 🌧️

Sérvia e o potencial desperdiçado. Luka Jović deu esperança à Sérvia com aquele golo na sequência de um canto, mas esta equipa continua a ser uma desilusão. Encontra pouca continuidade nos jogos, com escassa capacidade criativa a tornar a posse relativamente inócua e sendo uma formação excessivamente dependente das individualidades. De hoje, ficam os bons sinais do suplente Samardžić (clarividente e capaz de assumir o passe).