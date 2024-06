​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. “Are we Hjulmand or are we dancer?”: o mérito de um tweet

Não acontecia desde Sá Pinto em 1996. Um jogador do Sporting voltou a marcar num Campeonato da Europa e que golo, senhores, e que golo. Morten Hjulmand, exibindo-se na maior montra perante um público endinheirado, pegou na bola, longe da baliza (uma benção deste Euro2024, ver em baixo), e enviou uma bala para o poste e depois para o fundo das redes de Pickford.

A Dinamarca empatou com a Inglaterra e mantém-se vivinha da silva. O tweet vencedor que deu origem ao título desta newsletter, meritório porque tem piada e celebramos um golo e ouvimos música, é do @bortibort.

Já agora, a quem é que Sá Pinto marcou em 1996? À Dinamarca. Isto anda tudo ligado, como dizia Sérgio Godinho. Podem ouvi-lo, a Sá Pinto, na edição de Bola Branca às 12h45.

Mas houve mais futebol. A nossa Inês Braga Sampaio já escrevera sobre a perceção da fiabilidade de Calafiori e foi ele mesmo o azarado do Espanha-Itália, um baile aqui dos nossos vizinhos. Nico Williams foi assombroso. Jovic salvou a Sérvia no último suspiro e alimentou a esperança de Drulovic. Francisco Sousa, o comentador e analista de futebol, já explicou tudo.

Portugal já vai olhando para o jogo de sábado, em Dortmund. E Diogo Jota deixou um aviso: “Espero um jogo completamente diferente, a Turquia tem qualidade superior”. No mesmo sentido vai a crónica de Ribeiro Cristóvão. Ahh, Mbappé já escolheu a máscara e hoje haverá Sheva-Rebrov como nos idos 90s…

🕹️ O futebol foi isto

Eslovénia 1-1 Sérvia. Não jogavam um Europeu desde 2000, altura em que até se defrontaram e assinaram um dos melhores jogos que este torneio já viu. Um 3-0 (cortesia de Zahovic) passou para 3-3 (cortesia de Drulovic). Agora voltaram a empatar, mas com drama: Jovic fez o golo aos 90’+5.

Dinamarca 1-1 Inglaterra. Mesmo com uma equipa espectacular, Southgate continua a fazê-la jogar com o travão de mão puxado. Kane marcou primeiro, Hjulmand, como vimos, empatou com um golaço.

Espanha 1-0 Itália. O resultado é curto. Em 2012, a final acabou 4-0 para os espanhóis. Em 2021, na meia-final, os espanhóis jogaram muito melhor e seguiu para a final de Wembley o grupo de Mancini. Desta vez, o futebol voltou a ser coerente e venceu o melhor. Nico deu cabo do juízo de di Lorenzo. Fabián Ruiz foi especial. Lamine Yamal, em part-time com a escola, revela aqui e ali que é das pérolas do futebol mundial.

👾 Toooooooooor

Não há muito por onde fugir aqui. Morten Hjulmand, como qualquer bom humano que tocou numa bola, gosta de chutar de longe e tentar a sorte. É das boas novas desde Euro2024: há muitos golos de fora da área, o que no futebol moderno instituído nos clubes é quase uma heresia. O do dinamarquês foi o 13.º golo de fora da área num bolo de 46 golos no torneio.

🎙️ Cantilenas

“Quando as pernas não funcionam, o caráter e a personalidade não importam”, disse Spalletti, o selecionador italiano, depois do jogo contra a Espanha.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“Da luta pela sobrevivência dos Williams, deixados à sorte no deserto do Saara, até à explosão de Nico no Euro2024”: este artigo na “Visão” conta donde vem o ‘mvp’ de quinta-feira.

🎲 O que vem aí

Eslováquia-Ucrânia às 14h00, em Düsseldorf

Polónia-Áustria às 17h00, em Berlim

Países Baixos-França às 20h00, em Leipzig

