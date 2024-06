Riccardo Calafiori. O "look" evoca a glória italiana de 2006, mas "ainda não o vimos como defensor puro"

O "look" é reminiscente dos defesas dos anos 90 e 2000: cabelos longos, uma fita fina a manter a melena longe dos olhos, 1,88 metros de altura e o "5" de Cannavaro ao peito. O estilo, porém, é o dos centrais modernos, que gostam de ter bola e lançar o ataque, quiçá até descurando o aspeto defensivo. Riccardo Calafiori impressionou na estreia oficial pela Itália, com a cara de Maldini e Nesta e os pés de avançado.

"É uma surpresa também para os adeptos italianos", confessa o jornalista Paolo Tomaselli, do "Corriere della Sera", em declarações à Renascença.

A Itália chegou à fase final do Europeu com duas baixas importantes no centro da defesa, devido a lesão: o experiente Francesco Acerbi, de 36 anos, do Inter de Milão, habitual titular, e o promissor Giorgio Scalvini, de 20 anos, da Atalanta. Os dois até chegaram a fazer dupla durante a qualificação. Com os dois de fora, Luciano Spalletti foi obrigado a encontrar novas soluções e, no jogo de estreia, diante da Albânia, fez alinhar Calafiori ao lado de Alessandro Bastoni.

Com somente 22 anos, o jogador do Bolonha impressionou, na vitória por 2-1 sobre os albaneses, pela serenidade em campo, que não deixaria adivinhar que se tratava do primeiro jogo oficial pela Itália - a terceira internacionalização, ao todo, depois de ter alinhado nos dois particulares de preparação para o Euro.

Calafiori fez "uma temporada magnífica" no Bolonha, pela mão do antigo médio Thiago Motta. Há somente um ano, contudo, era suplente de Scalvini na seleção italiana de sub-21 que foi eliminada de forma precoce do Europeu e "ainda estava à procura da sua posição em campo e da sua melhor forma".

"Tudo mudou no Bolonha, com Thiago Motta. Ele mudou tudo no papel de Calafiori, que era um lateral e agora é um central. É muito bom no ataque, porque tem bom controlo de bola, tem uma personalidade ofensiva, tem boa visão de jogo. Confia muito em si próprio e nas suas capacidades", assinala Tomaselli.