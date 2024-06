Reveja a Tertúlia Bola Branca. As escolhas de Martínez e o fado de Conceição

No rescaldo do Portugal-Chéquia, Bola Branca analisa a estreia no Europeu. Esta quarta-feira, às 18h10, com o jornalista Hugo Tavares da Silva, o enviado da Renascença à Alemanha Pedro Castro Alves e os comentadores Francisco Guimarães e Francisco Sousa.