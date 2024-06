​Crónica. Foi preciso um espalha-brasas para a seleção de Vitinha começar com o pé esquerdo

Entraram tão tarde que a Constituição devia torcer o nariz a estas substituições tardias. Já depois de um golo anulado a Diogo Jota, Pedro Neto pegou na bola pela esquerda e fez o que costuma fazer (deu cabo da cabeça de um pobre defesa e cruzou). Robin Hranác, que já fizera o golo na própria que deu o empate a Portugal, executou uma manobra bizarra para cortar a bola e ela sobrou para Francisco Conceição, o tal espalha-brasas.

E a brasa espalhou.

O canhoto bateu na bola, que passou por baixo do guarda-redes antes de se embrulhar com as redes, sacou a camisola, correu como quem persegue a sombra da felicidade e foi engolido pelos companheiros e pelo amor daltónico dos adeptos. O primeiro golo pela seleção com a família toda na bancada. Cristiano abraçou-o ali e quando o árbitro apitou pela derradeira vez. O miúdo tentava engolir todo o ar do mundo, para aguentar de pé este momento tão feliz e alimentar com oxigénio as gavetas da memória.

Tudo está bem quando acaba bem? Nem por isso. A história da estreia de Portugal neste Euro2024 resume-se a uma palavra: previsibilidade. O único mais imprevisível foi Roberto Martínez, que apostou em três centrais sem Palhinha e com Nuno Mendes como central pela esquerda, transformando-se em lateral esquerdo com bola, o que acontecia quase sempre. A ideia era ter João Cancelo como centrocampista (foi-o sempre), com uma liberdade ao jeito de Júnior em 1982, e isolar Rafael Leão para este massacrar Coufal, o lateral direito. O futebolista do AC Milan voltou a não ser fiável e estranhamente nem sempre estava aberto, perdendo o momento em que pode fazer a diferença.