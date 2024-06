Podemos voltar a falar daquele golo de Poborsky? "Parecia em slow motion. Aquilo foi tão bem feito, foi tão suave”

Domingos Paciência, com o orgulho saciado pelo golo à Croácia, entrou por Sá Pinto ao intervalo. O apito de Hellmut Krug soou para a segunda parte no Villa Park, em Birmingham. Secretário apostou logo numa cavalgada rasgando os terrenos baldios interiores. Paulo Sousa comportava-se como se tivesse as chaves do estádio (e do mundo). Orientava tudo e jogava à velocidade de quem sabe o que faz.

Hélder Cristóvão fez um grande passe para a esquerda. O toque de bola de Rui Costa era sublime. Que estranho é ver Figo com a camisola 20. Vivemos os primeiros segundos da segunda parte do Portugal-República Checa no Euro96. Kuka era forte como um touro, Radek Bejbl também gostava de morder as pernas dos que vestiam outra farda. Paulo Sousa continuava a dar indicações aos companheiros. Vítor Baía berrava a dar orientações à barreira.

Poborsky tocava pela primeira vez na bola naquele segundo tempo, quase aos cinco minutos. Estava tudo calmo. O narrador da televisão inglesa até dizia que o jogo não parecia de quartos de final de um Europeu. Domingos tentou fintar Jan Suchopárek, mas por baixo da camisola checa estava um bisonte intransponível, que o deixou de ser para ganhar uma falta daquelas que irritam os avançados. O narrador queixa-se da falta de inspiração, esperando-a dos portugueses, confessou.

João Pinto de cabeça. Por cima. Tão João Pinto ganhar nos ares a checos altos e espadaúdos…

Pouco depois, por volta dos 52’, o mesmo João Pinto, já com o seu querido n.º8 nas costas, foi desarmado no meio-campo. A jogada continuou pela esquerda, até que um passe interior encontra Karel Poborsky. Rui Costa manda-se para o chão, num carrinho inútil e inofensivo. Paulo Sousa cortou a bola contra Oceano, então, por algum milagre incompreensível, a bola manteve-se nos pés de Karel Poborsky. Sousa, o tal senhor das chaves, girou sobre si com um ataque de fúria.

O capricho da bola enganou Fernando Couto e aquela melena insuperável. O defesa do Parma ia atrás do craque do Viktoria Zizkov, mas o esgar no rosto já antecipava um desfecho desavindo. “Poborsky brilhante!”, berrava o narrador inglês, olvidando os perversos ressaltos.

E, como se tivesse uma pá, Poborsky picou a bola…

Durante longos e eternos três segundos, a bola mudou a morada fiscal para o céu e confundiu-se com a brisa de Birmingham. “Parecia em slow motion”, recorda Miguel Prates, numa conversa com Bola Branca. O jornalista que representou a RTP, acompanhado pelo comentador e ex-futebolista e futuro selecionador Humberto Coelho, insiste na ideia. “Mesmo no lance original, parecia uma repetição."

O voo de Hélder para a frente do mago checo de nada valeu. Nem a mirada de Vítor Baía. “Aquilo foi tão bem feito, foi tão suave”, continua Prates. “O contacto do pé direito com o Poborsky na bola, depois o olhar do Baía para o céu, a bola a entrar… pronto, onde não devia ter entrado. Parecia uma repetição”, lembra o jornalista, agora na SportTV, entre risos.