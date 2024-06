"O respeito é outro quando entras com o Ronaldo". Quaresma acredita que a seleção vai vencer o Euro 2024

Entrando no plano pessoal, acha que a FPF deveria ter outra abordagem com jogadores históricos que deixam de ser chamados? No sentido do respeito, da homenagem. Falo de Quaresma, Nani, Moutinho, entre outros.

Eu não gosto muito de homenagens, sinceramente. Agora, também se é para fazeres, que o faças enquanto as pessoas são vivas. Depois, quando morrem, era fantástico, jogava muito. Isso aí acho que já não faz sentido nenhum. Se tens de fazer, fazes quando as pessoas ainda cá estão. Se calhar sim, se calhar podiam, ainda para mais para os jogadores que conseguiram alcançar o maior objetivo de sempre do nosso país. Mas eu não ligo, nem me preocupo muito com isso.

Percebi que oficialmente ainda não decidiu acabar a carreira. Pode explicar mais? Tem tido abordagens?

Tenho tido muitas abordagens, mas não quero entrar num barco em que me possa afundar. Se é para acabar, é para acabar feliz e em grande. Não é faltar ao respeito a ninguém, nem às propostas que tenho tido, mas para entrar num projeto tenho de dizer "ok, vou agarrar isto com vontade e vou acabar feliz". E até agora ainda não tive essa proposta em cima da mesa.

Há uns anos falou-se uma possibilidade de voltar uma terceira vez ao FC Porto. Isso foi uma possibilidade real?

Foi.

Falou-se na altura que o Sérgio Conceição não quis. É verdade?

Eu não sei se foi o Sérgio, ou se foi alguém lá dentro, mas quando saí da Turquia vim com o objectivo de voltar ao Porto. As coisas acabaram por não acontecer e eu acabei por ir para o Vitória porque já tinha os meus filhos na escola, já tinha tudo resolvido em Portugal e também porque tinha na cabeça que já não queria sair mais do nosso país. Na altura fiquei um bocado desiludido, triste por não regressar à minha casa, mas agradeço ao Vitória porque me abriu essa porta e recebeu-me muito bem, deu-me esse carinho, esse conforto e a oportunidade de jogar no Vitória, de conhecer o clube. Não conheci tanto os adeptos, porque entrou a pandemia e não tive essa felicidade, mas é o futebol. Às vezes estás a pensar numa coisa e sai outra. A vida é mesmo assim, continua, mas na altura, sim, fiquei bastante triste e desiludido com algumas pessoas do Porto.