⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. Um ‘mustang’ na alma de cada apaixonado

Quaresma é um dos grandes. Sempre foi. E foi isso tudo sem precisar de falar, os pés tratavam das burocracias do verbo. O senhor campeão europeu, um dos espíritos mais livres que os nossos campos já conheceram, deu uma entrevista à Renascença na qual defendeu que Cristiano tem de jogar sempre e que os portugueses têm de mudar a mentalidade, pois “somos muitos bons em muitas áreas e temos medo de assumir o que somos”. ‘Mustang’ na pradaria, ‘mustang’ na coragem.

Portugal estreia-se no Euro2024 esta terça-feira, às 20h00, contra a Chéquia que já não é República Checa como nos tempos de Karel Poborsky. Rúben Dias e o selecionador Roberto Martínez falaram aos jornalistas na véspera do jogo. Enquanto o defesa pediu a “mentalidade certa”, o treinador, que levou sete camisas para a Alemanha, definiu que os seus jogadores serão os “apaixonados”, como outros foram ‘magriços’.

É dia de jogo e toda a gente tem de saber mais umas coisinhas sobre os adversários, por isso aproveite para conhecer as equipas do grupo de Portugal, um guia montado pelo comentador e analista Francisco Sousa, que também escreveu sobre as maravilhas romenas e gaulesas e ainda sobre a agonia que vive em Lukaku. Ou seja, sobre as vitórias de Roménia, França e Eslováquia.

🕹️ O futebol foi isto

Roménia 3-0 Ucrânia. Os ucranianos começaram a mexer na bola como se fossem dominar o mundo, com o orgulho por beliscar. Longe dos tempos de Shevchenko e Rebrov, aquela dupla mágica do Dynamo que agora até são presidente da federação e selecionador, a Ucrânia tem valores interessantes. Mas a Roménia começou a aproveitar o pouco que lhe davam, até se tornar muito (Lunin vacilou) e deixar caídos todos os queixos da Europa e arredores. Os romenos, que contam com o herdeiro do insuperável Hagi, não venciam no torneio desde 2000.

Bélgica 0-1 Eslováquia. Por falar em queixos caídos… Os eslovacos, com o boavisteiro Bozenik na frente, marcaram logo aos sete minutos, com um bombom de Doku. Apesar do talento e das inúmeras oportunidades, os belgas perderam mesmo na estreia do Euro2024. Romelu Lukaku, fazendo lembrar aquele jogo contra a Croácia no Catar, em que acabou consolado por Thierry Henry, o adjunto de Martínez, voltou a ter uma noite para esquecer.

França 1-0 Áustria. O bom do Ralf Rangnick montou uma bela equipa, senhores. Mordem como cães famintos e tentam ferir o rival, que fisicamente é imbatível. Kylian Mbappé falhou um golo cantado e partiu o nariz. N’Golo Kanté voltou a apaixonar quem o viu, pela generosidade e pelas pilhas inesgotáveis. A França não encantou, talvez se possa abrir uma exceção para as correrias de Theo pela esquerda.

👾 Toooooooooor

Stanciu, Nicolae Stanciu. Que tiro, mas daqueles tiros que pertecem aos sábios. A forma como bateu na bola fez escorrer baba dos inúteis holofotes. O momento mágico de segunda-feira deu-se aos 29’ do Roménia-Ucrânia. Foi o 1-0.

🎙️ Cantilenas

“Alguma ideia para máscaras?”, perguntou nas redes sociais Kylian Mbappé, depois da visita ao hospital com um nariz partido.

🔦 Uma sugestão

Porque não dar um salto ao outro lado do charco? O Footure é um podcast de futebol riquíssimo, com várias análises, debates e entrevistas, e neste episódio faz-se a análise ao grupo de Portugal.

🎲 O que vem aí

Turquia-Geórgia às 17h00, em Dortmund

Portugal-Chéquia às 20h00, em Leipzig

