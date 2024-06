O guia completo do Euro 2024: veja aqui as táticas e as figuras das 24 seleções

O Campeonato da Europa vai disputar-se na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho. A Renascença fez um guia especial para o Euro2024 para demonstrar em que momento chegam as seleções ao torneio. Descubra de que forma jogam estas equipas (as táticas e os movimentos) e as principais figuras de cada país.

Guia do Euro2024:

GRUPO A