Guia Euro2024. Conheça as equipas do grupo de Portugal

Portugal ⚽

Roberto Martínez chegou a prometer flexibilidade tática e a verdade é que cumpriu com o que havia assegurado. Iniciou a etapa ao serviço da seleção portuguesa num 3-4-2-1, passou para o 4-3-3 e até chegou a testar estruturas com três centrais e dois avançados (fora de portas, ante o Liechtenstein), além de ter experimentado o duo de avançados Cristiano-Gonçalo Ramos na vitória face à Eslováquia (4-1-3-2).

Nos tempos mais recentes, o selecionador espanhol de Portugal estabeleceu o 4-3-3 como base, com a equipa a organizar-se ofensivamente num 3-2-5 em muitos momentos, podendo definir uma posição interior para Nuno Mendes a construir desde a base ou privilegiando o recuo de Palhinha para perto dos centrais para iniciar ataques.

A verdade é que há um conjunto de jogadores que Martínez definiu como coluna vertebral da equipa desde bem cedo. Na defesa, Rúben Dias tem esse papel de liderança. No meio-campo defensivo, Palhinha tornou-se indispensável.

Mais adiante, Bruno Fernandes tornou-se no líder espiritual da equipa e na referência goleadora (e de assistências, já agora). Com menos peso, mas indiscutível protagonismo, aparecem jogadores como Bernardo Silva, Diogo Costa ou Diogo Dalot.

A fase de qualificação irrepreensível (10 vitórias noutros tantos encontros, 36 golos apontados e apenas 2 consentidos) gerou entusiasmo, mas os sinais dos quatro jogos particulares que se seguiram deixaram no ar uma preocupação maior, sobretudo quanto ao rendimento da equipa em termos defensivos.

Frente à Suécia, e numa fase em que os lusos já goleavam, algum relaxamento permitiu dois golos aos nórdicos. A mesma dose foi servida pela Eslovénia, mas num jogo incaracterístico por todo o experimentalismo, sob todos os pontos de vista, do selecionador.

Já em junho, a vitória fácil com a Finlândia denunciou alguns problemas no controlo da linha defensiva, com erros individuais e de leitura a terem de ser tidos em conta. Frente à Croácia, primeira adversária de um patamar alto defrontada em um ano e meio como selecionador, a pressão foi absolutamente ineficaz ante tamanha qualidade dos balcânicos a construir ataques desde trás e a equipa exibiu muita previsibilidade com extremos metidos mais por dentro e laterais pouco acutilantes.

Martínez pode pegar na dezena e meia de jogos que tiver efetuado assim que estiver para começar o Europeu e refletir sobre qual a melhor aposta para o 11 que deve iniciar o torneio, na terça-feira (18 junho), frente à Chéquia. Há pelo menos vários nomes que ainda a alguns dias de distância da estreia parecem certos.

Diogo Costa será o titular na baliza. As questões levantam-se logo uns metros mais adiante, no setor defensivo. Rúben Dias é um dos tais fiéis da balança e (provavelmente) não tendo Pepe ao lado, será Gonçalo Inácio a desempenhar o papel de central pela esquerda (o que a acontecer irá indubitavelmente aumentar o nível da saída de bola portuguesa a partir de trás).

Nas laterais, Diogo Dalot deverá partir como titular à direita, mas atenção ao papel híbrido de João Cancelo, entre o lateral que ataca meia-direita e espaço aberto e que a partir da esquerda oferece inúmeras soluções criativas de fora para dentro.

A escolha dos laterais (o teórico titular da esquerda é Nuno Mendes) também estará de sobremaneira relacionada com as decisões tomadas quanto aos restantes integrantes do 11, do meio-campo em diante.

Palhinha vai ser o tal trinco que desmonta adversários na pressão e desarme, cobre porções generosas de relva, envia passes longos de um lado ao outro do campo para descongestionar e baixa para construir perto dos centrais (ou nalguns momentos defensivos, baixando para ajudar na ação da defesa da área).

Martínez parece também acreditar mais na conciliação entre Vitinha e Bruno Fernandes no meio-campo, podendo rodar o posicionamento dos centrocampistas para surpreender os oponentes. Como alternativas, perfis distintos (Matheus Nunes) e mais semelhantes ao que já existe (Rúben Neves), com o menino João Neves a dizer presente para provar que a titularidade pode não estar assim tão longe.

A partir da direita, Bernardo Silva, que sente enorme conforto a jogar por dentro e pode até exercer a função de médio-centro/interior, é o candidato maior ao 11, mas a exibição desconcertante de Francisco Conceição ante a Finlândia pode catapultar o portista para patamares de aposta mais vincados por parte de Roberto Martínez.

Quanto a Cristiano Ronaldo, talvez não venha sempre a ser titular, até pelas valências que Gonçalo Ramos possui em determinados contextos (desde logo, para a pressão sem bola), mas irá partir com esse estatuto, de início.

À esquerda, talvez não seja má ideia ganhar a irreverência, ainda que com alguns traços de inconsistência, de Rafael Leão, com João Félix e Pedro Neto como as imediatas soluções para agitar as águas. Não esquecer igualmente Diogo Jota, ainda a tentar recuperar a melhor forma, mas com um perfil diferente e até complementar ao de Cristiano e Gonçalo.