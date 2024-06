Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Chéquia (Grupo F)

Os checos ficaram a saber que iriam ter um novo selecionador na sequência de… terem carimbado o apuramento para a Alemanha. Ivan Hasek assumiu a batuta e, depois de um primeiro teste em 4-2-3-1, voltou a estabelecer a anterior base tática, com três centrais, dois laterais/alas por fora, dois médios-centro e um de ligação aos dois atacantes, isto já depois de passagem pelo 3-4-3.

Ainda que a base deste grupo de trabalho tenha sido implementada por Jaroslav Silhavy, o substituto (a viver a segunda experiência enquanto selecionador) não teve vergonha de a aproveitar, tentando estimular uma equipa mais pressionante, com capacidade para batalhar com qualquer adversário no lado físico do jogo e ativando saídas pujantes e enérgicas para o ataque.

Na baliza, espera-se boa batalha entre Matěj Kovář (titular do Leverkusen na Liga Europa) e Jindřich Staněk (trocou o Viktoria Plzen pelo Slavia a meio da temporada). Imediatamente a seguir, poderão aparecer os tais três centrais, com Holeš, Vitík, Zima, Vlček, Hranáč e Krejčí como candidatos ao onze.

A figura é Tomáš Souček. Figura fundamental do West Ham nas últimas temporadas, prepara-se para ser novamente uma das estrelas da Chéquia num grande torneio. É um médio completo, com critério no passe, capacidade para criar impacto no desarme, bom posicionamento, agressivo na pressão e com chegada à frente. Na bola parada, também representa uma ameaça para as defesas adversárias.

Nas laterais, Vladimir Coufal vai continuar a fazer diferença do lado direito, quer a Chéquia jogue com quatro ou cinco na linha recuada. Só este ano, serviu sete passes para golo na Premier League. Veremos se à esquerda vai ser David Jurásek a assumir a titularidade, depois de uma experiência para esquecer no Benfica.