Arranca o Euro 2024. Qual costuma ser a "sorte" dos anfitriões?

Arranca esta sexta-feira o Euro 2024 e, como habitual, o país organizador disputa o jogo de abertura. A Alemanha defronta a Escócia, às 20h00, na Allianz Arena, em Munique, com esperanças de voltar a vencer uma grande competição de futebol masculino em casa, 50 anos depois do Mundial 1974 – seria a primeira vez num Europeu, para os alemães. Mas como tende a ser a sorte das seleções anfitriãs?

Recuemos a 1960, ano do primeiro Europeu (com uma versão reduzida na fase final: quatro equipas), em França. A equipa da casa começou a prova com uma derrota, por 5-4, com a Jugoslávia, e no final quem levantou o troféu foi a União Soviética.

Quatro anos depois, a Espanha começou o Euro 1964 com uma vitória, sobre a Hungria, por 2-1, o primeiro passo para um final feliz. Em 1968, organizar o Europeu também correu bem à Itália, que no jogo de abertura venceu a URSS na moeda ao ar, após nulo, e no final levantou o troféu.

Em 1972, a Bélgica não teve a mesma fortuna. Arrancou com uma derrota, por 2-1, com a Alemanha, que viria a conquistar o seu primeiro Europeu (a que juntaria o Mundial, dois anos depois). Também a Jugoslávia não foi feliz em 1976: perdeu, igualmente com a Alemanha, por 4-2 (após prolongamento), no encontro inaugural, e no final ainda viu a Checoslováquia sagrar-se campeã europeia, com o famoso penálti de Antonín Panenka, que deu aos checos o primeiro e último título.

Chegamos a 1980, o primeiro Campeonato da Europa com fase de grupos. A Itália estreou-se com um empate, sem golos, diante da Espanha e, no final, ganhou a Alemanha.