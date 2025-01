Hamilton andou de Ferrari em 2007? Quando a McLaren espiou a Ferrari e foi descoberta pelo homem das fotocópias

“Ele é muito amigo do Mike Coughlan, o nosso designer chefe, e disse-lhe isso”, confiou Pedro de la Rosa, dias depois de perguntar diretamente a Coughlan “a distribuição de peso do Carro Vermelho”, uma informação importante “para testar no simulador”.

Os emails mudaram a natureza da audiência marcada para setembro – em vez do recurso da Ferrari à decisão original da FIA, era agora preciso avaliar as novas provas. As comunicações, no entanto, podem ter chegado à FIA antes da chantagem de Alonso na Hungria, através do agente do espanhol, Flavio Briatore, que terá falado desses emails a Bernie Ecclestone (então dono dos direitos comerciais da F1) - que por sua vez informou o presidente da FIA, Max Mosley.

A maior multa desportiva de sempre

A 13 de setembro, o centro da F1 voltou a ser a Praça da Concórdia, em Paris, onde está sediada a FIA. McLaren, Ferrari e elementos da federação sentaram-se à mesa enquanto os jornalistas esperavam à porta.

O veredicto foi pesado. A FIA considerou a McLaren culpada de recolher e reter informações da Ferrari ilegalmente para conseguir uma vantagem desportiva. O castigo foi a desclassificação do campeonato de construtores de 2007 (o que fez da Ferrari campeã de forma instantânea), e uma penalização de 100 milhões de dólares, cerca de 89 milhões de euros, paga também através da perda do dinheiro de direitos televisivos pela exclusão do campeonato. Além disso, a equipa foi obrigada a entregar o projeto do carro de 2008 à federação para uma inspeção detalhada dos desenhos.