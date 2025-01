Quando a F1 começava a 1 de janeiro, a lenda era Fangio e a estrela era Jim Clark

Longe de conhecer os nomes de Verstappen, Hamilton, Schumacher, Senna, Prost, Mansell, Piquet, Lauda e até Fittipaldi, a F1 já vivia, em 1965, à sombra de um génio, chamado Juan Manuel Fangio . Em sete temporadas, o argentino foi campeão cinco vezes por quatro marcas diferentes – Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari e Maserati –, deixando a sua marca nos primeiros anos do que era então o Campeonato Mundial de Pilotos. Conquistou o último título com 46 anos.

Essa vitória correu sem dramas como o que aconteceria em Silverstone, em julho, quando o motor do Lotus de Clark começou a ficar sem óleo nas últimas 20 voltas, obrigando o escocês a aproveitar a vantagem de 34 segundos e desligar o carro nas curvas para evitar danos no motor . No fim das 80 voltas, o piloto conhecido por ter um estilo “leve” e suave venceu por 3,2 segundos.

Em 1963 , não só Clark foi o primeiro piloto a tornar-se campeão nos carros verdes “British Racing Green” da Lotus, como, aos 27 anos, foi então o mais jovem campeão desde o início da F1 . Depois de repetidas desistências por problemas mecânicos entregarem o título do ano seguinte a John Surtees, da Ferrari, a corrida de 1 de janeiro de 1965 foi o regresso do “tímido” Clark às vitórias dominantes, com 29 segundos de vantagem.

Mas estes eram os “Swinging Sixties”, e as duas corridas de 1 de janeiro, em 1965 e 1968, foram conquistadas pela nova estrela da companhia: Jim Clark . O escocês, filho de criadores de ovelhas de Fife, começou a competir aos 20 anos, e foi numa corrida no “Boxing Day” de 1958 que se apresentou ao seu futuro patrão: Colin Chapman, o engenheiro que fundou a Lotus.





Em 1966, o GP da África do Sul saiu do campeonato por não cumprir as regras da F1, ao aceitar carros com motor de 1.5 litros quando o regulamento tinha sido alteradas para motores com o dobro da capacidade. Em 1967, a corrida voltou ao campeonato, mas esses dois anos não foram amigos de Jim Clark – um total de dez desistências em 20 corridas eliminaram todas as hipóteses de repetir os títulos de 1963 e 1965.

Contudo, as vitórias que foi conseguindo nos anos em que não foi campeão permitiram que, ao vencer a corrida sul-africana a 1 de janeiro de 1968, Clark se tornasse então no piloto com mais vitórias na F1 – ganhou 25 corridas, além de também deter o recorde de pole positions (33) e de voltas mais rápidas (28) até à data. E não é que tivesse faltado ao passar da meia-noite para dormir cedo e assegurar que estava descansado para a corrida.