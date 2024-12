Luís Portela quer terminar o Dakar 2025 e ganhar em 2026: “A expectativa é boa”

Viria a ser operado com sucesso, na Bolívia, mas esse acidente e a lesão grave contraída acabariam por reorientar a carreira desportiva do então jogador de râguebi. Passados quase oito anos, Luís Portela revisita, por entre sorrisos, esse episódio marcante da sua vida.

“Na altura praticava râguebi. Caí um dia depois de ser convocado para a seleção, que ia disputar o Seis Nações B. Recebi a convocatória em pleno Dakar e caí no dia a seguir. Não me limitou apenas a nível das motas, mas também no râguebi ", recorda. O piloto do Bp Ultimate Adventure Team prossegue com as razões que o levaram a colocar as motos de lado, ao nível competitivo.

“Já era casado e com um filho. Realmente, para fazermos o Dakar em moto, temos de estar muito bem preparados física e mentalmente. Com a minha vida familiar e profissional, com o ritmo que ando nas motos, não conseguiria fazer a preparação certa para andar àquela velocidade. Estava a pôr muito em risco a minha vida, portanto preferi mudar. Na altura surgiu a hipótese de começar nos SSV. À segunda corrida tive logo um grande resultado e mantive-me aí”, esclarece.

Luís Portela dá a sua visão do Rally Dakar 2025 e do que, no geral, significa esta aventura.

“É sem dúvida alguma o evento desportivo mais duro e mais difícil do mundo, principalmente para os pilotos de moto. Tenho sido um desportista de alta competição ao longo de toda a minha vida e garanto que não há nada tão duro como fazer um Dakar de mota ", sublinha.

“Este ano vamos ter uma primeira semana muito, muito difícil, com etapas muito longas, que nos vão obrigar a muitas horas de condução, muitas horas dentro do carro, porque também temos de contar com as ligações. Vamos ter muita pedra e estamos limitados a apenas dois pneus suplentes, portanto, teremos de gerir muito bem, saber onde arriscar e onde não o fazer. A primeira semana será para sobreviver, para conseguirmos atacar a segunda semana onde já vamos ter dunas ", assinala.

Chegados às dunas, Luís Portela e David Megre tentarão marcar posição neste Dakar, ainda que possam contar com algumas surpresas.

“Felizmente sinto-me muito bem nas dunas, é onde nos últimos anos tenho conseguido fazer a diferença. Espero voltar a fazer este ano e ultrapassá-las. No ano passado não estive no Empty Quarter (deserto da Península Arábica). Sei que realmente são dunas muito grandes, mas fazem-se. Se os outros fazem, nós também temos capacidade para fazer”, reflete.

“Tenho sempre esta maneira de pensar. Se alguém faz, eu tenho de fazer melhor. É assim que vou encarar. Vai ser um Dakar muito difícil, com etapas muito longas. Depois, vamos acabar nas dunas enormes do Empty Quarter, onde para além de ultrapassar bem é importante saber gerir a mecânica do carro. Haverá muito calor, o que obriga o carro a maior esforço. Temos de ter atenção ao aquecimento, aos vários fatores. Vai ser muito duro e muito giro, também”, considera.