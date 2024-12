Bruno Santos e o Dakar: "Treinei bastante e tenho o objetivo de fazer as coisas de forma mais natural"

Por estes dias, o piloto Bruno Santos treina, descansa e conta os dias para o regresso ao Dakar, depois de ter sido o segundo melhor 'rookie' estreante na edição deste ano

O irmão do futebolista André Santos, antigo jogador do Sporting e hoje na Oliveirense, define objetivos para a segunda participação naquela que é uma das mais mediáticas competições mundiais de desporto motorizado.

“Agora que tenho mais experiência nesta prova, por ser a segunda participação, quero conseguir estar mais na frente da corrida. Na anterior edição, houve necessidade de alguma adaptação na primeira semana, sentir o terreno, sentir os tipos de perigo e de navegação, mas com a segunda semana progredi. Treinei bastante ao longo deste ano e tenho o objetivo de fazer as coisas de forma mais natural em cima da moto, quer na navegação, quer na pilotagem e conseguir andar mais para a frente", começa por dizer.

O piloto diz que o "primeiro objetivo é chegar ao final", mas logo a seguir vem a vontade de fazer mais”, declara Bruno Santos, numa entrevista à Renascença.

O Dakar é um desafio de máxima exigência para qualquer piloto. Bruno Santos enfatiza a importância de uma boa preparação: "Após o último Dakar tive só uma pausa para recuperar forças. Depois, ao longo do ano, fui logo fazendo as provas do calendário nacional e fiz várias internacionais que me foram mantendo muito competitivo".

"Tive oportunidade de fazer o Rali Raid em Portugal, a contar para o campeonato do mundo, um rali de cinco dias, muito exigente para mim e onde fui o melhor português e consegui ser o terceiro classificado entre os melhores do mundo que aqui estiveram. Estas provas têm sido muito importantes para garantir um ritmo competitivo alto e uma boa adaptação a estas motos grandes, de rali e também com navegação", explica.