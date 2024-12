McLaren vs Ferrari. 16 anos depois, históricas da F1 voltam a disputar um título

A temporada de 2024 da Fórmula 1 tem sido uma das mais competitivas dos últimos anos - mesmo que Max Verstappen tenha sido declarado campeão na antepenúltima corrida. Quatro equipas e sete pilotos diferentes venceram corridas, e todos têm mais que uma vitória. A performance dos carros tem flutuado conforme as exigências de cada pista, a altura do ano, as temperaturas, a direção do vento, de cair chuva ou estar sol – e inspirações momentâneas dos pilotos e das equipas.

O resultado, graças à fraqueza do segundo piloto da Red Bull e às inconsistências da Mercedes, foi chegar à última corrida do ano com Ferrari e McLaren a lutar pelo título de construtores pela primeira vez em mais de década e meia. Na partida para o Grande Prémio de Abu Dhabi deste domingo, a McLaren arranca com os dois carros na frente e 21 pontos de vantagem na tabela. Mas com um máximo de 44 pontos para marcar e 20 pilotos a querer acabar a temporada em alta, as coisas podem complicar-se rapidamente.

A rivalidade entre Ferrari e McLaren é uma das mais históricas da Fórmula 1, mas está adormecida há tanto tempo que já nada é igual – nem na F1, nem no mundo.

Da última vez que as duas equipas lutaram entre si por títulos, ainda faltavam dois dias para Barack Obama ser eleito para a Casa Branca pela primeira vez. Taylor Swift ainda só tinha lançado dois álbuns de estúdio, e pouco tinha saído do estilo country. A trilogia dos filmes Batman realizados por Christopher Nolan ainda ia apenas no segundo filme, e os cinemas eram dominados por “Quem Quer Ser Milionário?”, “O Panda do Kung Fu”, “O Estranho Caso de Benjamim Button” e “Gran Torino”. Mad Men ganhou o Emmy de melhor série dramática, os “Gato Fedorento” estavam de regresso à “SIC”, via-se a sexta temporada de “Morangos com Açúcar” e ainda não se tinha visto a terceira temporada de “Conta-me Como Foi”.