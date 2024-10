Red Bull alcança o crime perfeito da F1. Carro pode ter sido alterado ilegalmente, mas não há provas

Uma dificuldade para os engenheiros das equipas na otimização deste fator surge na variedade de cenários em que o carro é utilizado. Pistas diferentes, condições climatéricas e até diferentes sessões do Grande Prémio pedem alturas distintas do carro ao solo. Se chover, é preciso um carro mais alto; em corrida também, já que o carro parte com mais de 100 quilos de combustível a bordo. Numa qualificação ao sol, em que os carros andam com o mínimo de combustível possível, ganha-se tempo por volta com o carro mais perto do asfalto.

Isto significa que uma alteração na altura desta componente na frente do fundo do carro pode ajudar a adaptar o carro às circunstâncias, além de reduzir a altura da asa dianteira ao solo - o que a torna mais eficiente, e pode reduzir o efeito de subviragem, em que a frente do carro desliza e não vira como desejado.

Não há provas de conduta ilegal

A FIA apressou-se a pôr água na fervura de uma controvérsia que ainda mal tinha começado. À “Autosport”, um porta-voz da Federação assegurou que “não recebemos nenhuma indicação de qualquer equipa a empregar tal sistema”.

Contudo, a FIA disse que “continua vigilante” e em “esforços contínuos para melhorar” a supervisão da Fórmula 1, e conta entre os “ajustes procedimentais” a possibilidade de “aplicação de um selo para dar mais garantias de conformidade”. Os selos são usados pela FIA em várias partes do carro para controlar as alterações realizadas.

Já em Austin para o Grande Prémio dos Estados Unidos, Max Verstappen – piloto da Red Bull e líder do campeonato de pilotos – assegurou que o mecanismo “nunca foi mencionado em reuniões” e era “apenas uma ferramenta mais fácil para ajustar coisas”.