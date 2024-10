Último acidente fatal na F1 foi há dez anos. O que mudou para evitar tragédias como a de Jules Bianchi

O som mais temido no mundo das corridas é um silêncio não agendado em pista. A 5 de outubro de 2014, a Fórmula 1 voltou a sentir esse silêncio. Depois de horas debaixo de chuva, o Grande Prémio do Japão terminou sem a habitual pompa e circunstância - com bandeiras vermelhas mostradas sete voltas antes do fim programado, os carros entraram na via das garagens. Não houve festa no pódio. A meras centenas de metros, uma ambulância tinha sido chamada à pista.

O acidente não foi visto pelos adeptos, apenas por quem estava no local. Através da televisão, apenas se viram comissários de pista e médicos atarefados numa zona onde não parecia estar nenhum carro. Soube-se que Jules Bianchi se tinha despistado no mesmo local onde Adrian Sutil o tinha feito na volta anterior. Viram-se as caras da equipa Marussia – caras de quem não tinha ouvido uma resposta do piloto após o carro parar. Viram-se os olhares dos outros pilotos enquanto recebiam a notícia. Tudo debaixo de nuvens que se tornavam mais pesadas a cada segundo, com a noite a aproximar-se do circuito.

As horas seguintes confirmaram os piores receios. Jules Bianchi, piloto francês com 25 anos, tinha sido levado para o hospital para ser operado a uma “grave lesão na cabeça”, sendo depois internado nos cuidados intensivos. Nos dias seguintes, os adeptos conheceram o termo lesão axonal difusa – um tipo de lesão cerebral dispersa por várias áreas do órgão.

A descrição do acidente era impensável. Depois de perder controlo do carro num dos muitos rios que atravessavam as curvas e contracurvas da primeira parte da pista de Suzuka, Jules Bianchi embateu, a 123 km/h, no trator-grua que estava a retirar o carro de Adrian Sutil das barreiras. Parou completamente em cerca de cinco metros. Durante a desaceleração abrupta, o capacete de Bianchi tocou no trator. O impacto foi 254 vezes mais forte que a força da gravidade. A parte mais forte do carro, que se ergue por detrás dos pilotos e se pensava quase indestrutível, desapareceu no embate, que levantou o trator de quase sete toneladas do chão.