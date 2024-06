24 Horas de Le Mans. Ferrari contraria o guião e repete vitória de 2023

Durante grande parte da corrida foi outro hipercarro Ferrari, o carro 83 (pintado de amarelo) que pareceu o melhor candidato da marca italiana a repetir a vitória de 2023. A equipa de Robert Kubica (ex-F1), Robert Shwartzman e Yifei Ye foi mais rápida durante grande parte da corrida, até ser ultrapassada por Fuoco nas cruciais primeiras horas da manhã.

Ao início da 20.ª hora, Le Mans fez mais uma escolha e o azar bateu na porta do 83. O carro teve um apagão elétrico total durante uma paragem nas boxes, fazendo com que bastante fumo começasse a emanar de partes sensíveis do carro. A equipa não teve outra opção senão obrigar Yifei Ye a saltar do carro (evitando riscos com possíveis choques elétricos) e abandonar a prova.

Também o Ferrari n.º 51 podia ter acabado no topo do pódio, apesar de estar regularmente fora dos primeiros cinco lugares na corrida. Mas foi uma penalização, que obrigou o carro vencedor de 2023 a parar cinco segundos extra nas boxes por bater no Toyota n.º 8 enquanto o tentava ultrapassar na curva mais lenta da pista, que arredou o n.º 51 da discussão da vitória na fase final, e quase foi suficiente para terminar atrás do Porsche n.º 6.