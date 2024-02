Porque é que Hamilton vai trocar a Mercedes aos 40 anos? "Ninguém quer morrer sem correr pela Ferrari", confessa Félix da Costa

Há quem já classifique a transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari como a maior da história da Fórmula 1. Concorda com esta ideia? É daquelas mudanças míticas que marca a história do desporto?

Eu acho que sim. Estamos a falar do piloto que, em papel e não só, é o maior recordista do nosso desporto, com mais vitórias, mais “pole positions” e que igualou os Campeonatos do Mundo de Schumacher. A transferência dele para a Ferrari, que é igualmente a equipa mais mítica e com mais história do mundo da Fórmula 1, é a junção de dois titãs. Choca muito o mercado e todos os fãs da modalidade. Já se falava disto há algum tempo, havia rumores, mas não estava mesmo a conseguir prever isto.

O Lewis Hamilton fez todas as corridas na sua carreira na Fórmula 1 com motores Mercedes. Tem uma imagem forte, juntou-se à Mercedes e juntos estão a mudar a narrativa de como se trabalha na Fórmula 1, mesmo alguns pontos de ativismo e o facto do carro ser preto. Fizeram muitas coisas juntos que se enquadram com a imagem do Hamilton. Não estava mesmo à espera e na Ferrari será muito mais complicado ser o Hamilton que gosta de ser. Podemos dizer que ninguém quer morrer sem correr pela Ferrari na Fórmula 1. Viu esta oportunidade, era o momento oportuno e vai acabar a carreira na Ferrari. É uma história enorme.

Há uns anos, Vettel dizia que toda gente apoia a Ferrari, mesmo que diga que não. É também por aqui que se justifica? Todo esse peso histórico da equipa.

Sem dúvida. Quando eu assinei pela Porsche há três anos, tive uma proposta para trabalhar com a Ferrari, não só sendo piloto de simulador na Fórmula 1, mas também fazendo outros campeonatos. Mesmo já sabendo que não iria assinar por eles, usei a oportunidade para visitar a fábrica. Maranello é um sítio mítico. Quando lá cheguei com o Tiago Monteiro, o meu manager, passámos lá o dia e quando saímos ficámos a olhar um para o outro...

Tem um poder enorme, é uma marca gigante e há um sentimento especial lá. Sendo piloto titular da Ferrari na Fórmula 1, nem consigo imaginar o sentimento e a marca que deixa. Acho que o Vettel tem toda a razão, o Hamilton sabia isso. A passagem pela Mercedes deixou marca, mas ainda nem começou a época 2024 e já está toda a gente a querer ver o início da época 2025.

Acaba por ser inesperado também pelo timing? Uma transferência desta dimensão anunciada para a época seguinte. É uma jogada de antecipação?

Acho que o tema foi outro. Iriam surgir notícias impossíveis de ocultar e preferiram anunciar já. Seria muito complicado manter isto em segredo e isso poderia trazer outros problemas para o Lewis e Mercedes. Há uma época pela frente e conhecendo o Hamilton, o Toto Wolff e a Mercedes como marca, nenhum deles vai estar a cumprir calendário. Vão querer vencer o campeonato e acho que o Toto vai tentar mostrar ao Lewis que tomou a decisão errada. Mesmo a vida do Lewis na Mercedes pode mudar, vão querer colocar o George Russell num patamar de líder. Será a grande aposta deles. Internamente, muita coisa vai mudar.