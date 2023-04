“Choque”, “surpresa” e “pesar”: campeões portugueses reagem à morte de Craig Breed

À Renascença, os campeões nacionais de ralis Ricardo Teodósio, Armindo Araújo e José Pedro Fontes reagem com choque, surpresa e pesar à notícia do falecimento de Craig Breen, na sequência de um acidente em testes para o Rali da Croácia, aos comandos do Hyundai i20 N Rally1.

Ricardo Teodósio, campeão nacional de Ralis em 2019 e 2021, fala “com tristeza” do falecimento do piloto irlandês: “todos temos hora marcada, infelizmente hoje era o dia dele”.

“Nunca estamos à espera da morte de alguém, ainda para mais de alguém tão jovem e com tanto para dar ao desporto motorizado. É com tristeza que falamos do falecimento de um colega e amigo”, diz o piloto de 47 anos.

Craig Breen mantinha uma forte ligação a Portugal, tendo mesmo casa em Albufeira. Teodósio recorda “algumas interações” que teve com Breen, em particular “um jantar de família” onde se conheceram melhor.

“Lembro-me de lhe dizer que precisava de uma ajudinha para ser mais rápido e ele responder que não, a rir-se, eu é que tinha de o ajudar a ele. São palavras que vão ficar gravadas para o resto da vida porque, infelizmente, ele não vai poder dizer mais nada”, lamenta.

Craig Breen era uma das figuras de proa do campeonato nacional de ralis desde que decidiu participar, no início de 2023. Ricardo Teodósio, também piloto da Hyundai, realça que irlandês trazia “mais notoriedade” à competição portuguesa.

“Era bom para todos nós, era bom para o público. Infelizmente aconteceu isto, agora vamos ter de continuar”, completa Ricardo Teodósio.

Um “grande momento de reflexão”

Armindo Araújo, heptacampeão nacional de ralis, fala de um “momento muito difícil”. O piloto de 45 anos reage à morte “completamente inesperada” do irlandês de 33 anos.

“O perigo está onde menos se espera, estas desgraças acontecem. É, sem dúvida, um dia para esquecer”, diz Araújo, que também está em recuperação de um violento acidente no Rali Serras de Fafe, em março deste ano.

O piloto da Škoda recorda que “há muito poucos acidentes graves” e que, na maioria das vezes, os pilotos saem ilesos. No caso de Craig Breed, explica Araújo, “o azar estava lá”.

“Isto é um acordar para todos nós, de que o perigo está em todo o lado e nós, por vezes, andamos um pouco distraídos sobre o que pode acontecer de mal”, afirma Armindo Araújo, reforçando que este é um “grande momento de reflexão”.

Craig Breen: um apaixonado pelas corridas

José Pedro Fontes, campeão nacional de ralis em 2015 e 2016, salienta a “grande paixão e alegria” que o piloto irlandês tinha pelo desporto motorizado.

Em declarações a Bola Branca, o piloto de 47 anos recorda “um grande amigo” e sublinha que, agora, “temos de continuar, em memória dele, a fazer aquilo que ele tanto adorava”.

“Um grande piloto, com uma paixão incrível”, começa por dizer, antes de lembrar, também, a proximidade de Breed com Portugal.

“Era um apaixonado pelo nosso país, tinha casa cá, adorava os nossos ralis e contribuiu muito para o crescimento. Todos os amantes do automobilismo devem estar agradecidos por ele ter aceitado vir fazer o nosso campeonato”

Craig Breen, de 33 anos, morreu na sequência de um acidente em testes para o Rali da Croácia, aos comandos do Hyundai i20 N Rally1. O piloto irlandês competia, este ano, pela Hyundai no Campeonato de Portugal de Ralis.