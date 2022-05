Evans termina primeiro dia na frente. As imagens do primeiro dia do Rali de Portugal

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) terminou o primeiro dia da 55.ª edição do Rali de Portugal na liderança, depois de capitalizar os azares sofridos por alguns dos favoritos nesta quarta ronda do Mundial.

vans chegou ao fim das oito especiais disputadas com o tempo de 1:25.43,3 horas, tendo 13,6 segundos de vantagem sobre o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que é segundo, e 44,4 sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), que é terceiro.

O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) é quarto, a 49,6 segundos e o britânico Gus Greensmith (Ford Puma) é quinto, a 1.00,7 minutos, apesar de ter furado três vezes, incluindo na superespecial de Lousada.

Elfyn Evans, que começou o dia por chegar à liderança na Lousã, na especial que abriu esta sexta-feira, antes de ceder o primeiro lugar ao francês Sébastien Loeb (Ford Puma).

No entanto, o veterano francês, de 48 anos, não evitou um toque num muro com a traseira do seu Puma no início da segunda passagem pela Lousã, danificando irremediavelmente a suspensão traseira direita do Ford, sendo obrigado a desistir, podendo regressar no sábado com uma penalização de sete minutos por cada especial falhada hoje.