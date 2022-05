As primeiras imagens do Rali de Portugal

Paredes foi o palco do arranque "oficioso" do Rali de Portugal, com milhares de adeptos que encheram o recinto da antiga pista de ralicross para o "shakedown" da competição.

As equipas tiveram oportunidade de testar os seus carros num terremo semelhante ao do rali antes do início da competição.

Elfyn Evans, da Toyota, estabeleceu o tempo mais rápido, seguido de Craig Breen, da Ford, e Ott Tanak, da Hyundai.

A prova arranca oficialmente ainda esta quinta-feira, em Coimbra, com uma superespecial a partir das 19h03.

Em ação, nos primeiros 3,06 quilómetros cronometrados, vai estar uma centena de pilotos, com destaque para o reeditar de um dos duelos do século, entre os franceses Sébastien Loeb (Ford Puma), nove vezes campeão mundial, e Sébastien Ogier (Toyota Yaris), oito vezes campeão.