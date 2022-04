Saudação nazi em Portimão. Federação Portuguesa demarca-se e faz participação à FIA

Castigos fortes à vista

Apesar de ter ocorrido no Autódromo Internacional no Algarve, as regras FIA prevalecem e a FPAK não prevê sanções próprias ao atleta.

"É uma prova organizada pela FIA e pela FPAK, mas são as regras FIA que vão prevalecer. O piloto não tem licença portuguesa, cabe à FIA atuar e aplicar os castigos que entender necessários, que serão fortes, quase sem dúvida nenhuma".

Paulo Pinheiro, administrador do Autódromo Internacional do Algarve, fez parte da entrega de prémios, mas confessa, a Bola Branca, que não se apercebeu do gesto no momento.

"É um ato desprezível, uma atitude completamente errada de um piloto tão jovem. Deve ser punido muito severamente pelas entidades. O desporto nunca deve ser ligado à política, especialmente nesta idade. Devem ter mão muito firme e usar este caso como exemplo", afirma.

O piloto não está banido de voltar ao autódromo, mas dificilmente será bem-vindo: "Não temos capacidade de impedir que o piloto venha cá em competições internacionais, só a FIA o poderá fazer, mas nunca poderemos receber de braços abertos um piloto que tem este tipo de atitudes. É deplorável".

Ainda assim, Paulo Pinheiro acredita que o gesto nazi de Severiukhin não mancha o Campeonato da Europa de karting e promove reflexão à federação italiana: "Mancha quem dá uma licença a um piloto assim. Ele é um piloto russo a correr por outro país, prova que esse subterfúgio não deve ser aceite pelas federações. Cada vez mais temos de ter atenção a estas situações.

"Tivemos cá o Juan Pablo Montoya a acompanhar pilotos da Colômbia e o Jan Lammers a ver familiares. Foi uma grande festa do karting, teve mais de 150 pilotos. Foi um excelente evento, grandes batalhas e grandes pilotos. [O gesto] não pode ser o que fica deste evento", termina.

A FIA abriu uma investigação ao que define como "conduta inaceitável" de Artem Severiukhin e compromete-se a comunicar brevemente os próximos passos que tomará neste caso.

A Ward Racing, equipa sueca pela qual o piloto corria, demarcou-se do comportamento do piloto, condenou-o e anunciou a rescisão de contrato com Severiukhin.

Piloto pede desculpa



Já esta segunda-feira, o piloto pediu desculpas nas redes sociais e garante que condena o nazismo.

"Quero pedir desculpa por tudo o que aconteceu ontem. Muitos entenderam que o meu gesto foi a saudação fascista. Isso não é verdade, condeno o nazismo, um dos piores crimes da história contra a humanidade. Estou preparado para ser penalizado, mas acreditem que nunca tive a intenção de apoiar o nazismo ou fascismo. Peço desculpa", concluiu.