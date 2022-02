​Miguel Barbosa e o Dakar 2022. "Corremos todos os dias numa pista destruída"

Os maior obstáculos na Arábia Saudita



Depois de ter disputado a competição por duas vezes em África, em 2006 e 2007, e na América do Sul, em 2010, Miguel Barbosa fez o seu primeiro Dakar em território asiático, na Arábia Saudita e não esconde os pontos de maior dificuldade.

“O nosso maior obstáculo foi a posição em que partíamos todos os dias, muito atrás e foi complicado gerir porque encontrávamos sempre a pista muito danificada, completamente destruída e sabíamos que íamos passar o dia todo no pó, o que acarreta riscos, comprometendo o nosso andamento e a segurança também. Sabíamos que chegávamos só ao final do dia o que era também uma situação muito difícil. Logo no início da prova fizemos mais de uma hora e quarenta à noite em plenas dunas, no nível dois e três e foi um momento complicado”, reconhece.

Convidado por Bola Branca a comparar as provas nos três continentes diferentes que que participou desde a estreia em África em 2006 num Dakar que teve partida em Portugal, Miguel Barbosa fala de condições diferentes, mas com idêntico fascínio e elevado grau de dificuldade.

“Já tivemos a sorte de poder participar nos três capítulos. Todos muito difíceis com as suas especificidades. Na América do Sul muito calor, na Arábia Saudita muita pedra e dificuldades com os dias a acabar cedo. Em África foi o mais original e selvagem. Todos difíceis, mas igualmente apaixonantes”, analisa.