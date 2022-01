Loeb vence primeiro rali da nova era híbrida do WRC

Sébastien Loeb, em Ford Puma, venceu o Rali de Monte Carlo, a primeira prova do Mundial 2022, a primeira da nova era híbrida do WRC. O piloto francês, em "part-time" nos ralis - tem apenas prevista a participação em Monte Carlo -, esteve na luta pelo triunfo, desde a primeira curva, com Sébastien Ogier.

O campeão do mundo, que tem também programa reduzido esta temporada, liderava, este domingo, com margem de conforto sobre Loeb, mas um furo no Toyota Yaris na penúltima classificativa permitiu a Loeb reassumir a liderança.

Tudo ficou para decidir na "Power Stage", a última especial do rali, e Ogier voou pela classificativa, mas não foi suficiente. Loeb venceu com 0,5 segundos de diferença, que se transformaram em 10,5 segundos, devido a uma penalização sofrida por Ogier, no arranque do troço.