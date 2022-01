Nova era nos ralis começa com domínio de suspeitos antigos

Sébastien Ogier, em Toyota, e Sébastien Loeb, em Ford, dois pilotos em "part-time" no Mundial de Ralis, controlam os primeiros troços do Rali de Monte Carlo, a primeira prova de uma temporada que marca uma nova era na competição, a era híbrida do WRC.

Ogier venceu as duas especiais noturnas de quinta-feira e Loeb foi o mais rápida na primeira da manhã de sexta. Os dois franceses estão separados por 5,5 segundos, com vantagem para o campeão do mundo.

Elfyn Evans (Toyota) é terceiro, a 12,4 segundos de Ogier. Seguem os Ford de Greensmith e Breen. O melhor Hyundai é o de Neuville, no sexto posto, já a 40 segundos do líder. Na frente do WRC 2 está o francês Eric Camilli, em Citroen.