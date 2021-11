Público no MotoGP do Algarve dará "mais velocidade" a Miguel Oliveira

Miguel Oliveira venceu a corrida no Algarve na temporada passada, mas ficou em 16º na corrida no início da presente temporada. Manuel Marinheiro considera que o piloto português é já um dos grandes embaixadores do desporto nacional

"Muitas pessoas com quem falamos não assistiam MotoGP e passaram a assistir. Os números falam por si nas audiências. O Miguel é um embaixador da modalidade, mas também do desporto e do país, tendo em conta os seus resultados e a sua postura como pessoa, na sua maneira de ser. É um exemplo para todos os jovens", atira.

Centenas de motociclistas partiram na quarta-feira com Miguel Oliveira desde Almada para escoltar o piloto português até Portimão. Manuel Marinheiro saúda o sucesso da iniciativa.

"Não tive oportunidade de participar, mas tive colaboradores da Federação que estiveram lá. Bastou ver as imagens para ver que foi um sucesso, mas tive o relato de quem participou presencialmente. São situações que marcam todos que participaram, foi um momento único fazer uma viagem com o Miguel e com todos aqueles motociclistas", acrescenta.