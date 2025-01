Francisco Neto: “O que fizemos até hoje não chegará para concretizar os nossos objetivos no Euro 2025”

Francisco Neto avisa que o nível de exigência do Euro 2025 vai obrigar a seleção feminina a transcender-se e atingir um patamar de qualidade superior a tudo o que demonstrou até agora.

"Vamos ter de estar preparados para um Portugal a dar o tal passo em frente que temos vindo a fazer em todas as grandes competições onde participámos, porque aquilo que fizemos até hoje não chegará para concretizar os nossos objetivos, e isso é claro", salienta o selecionador nacional, em entrevista a Bola Branca, após o apuramento de Portugal para a fase final do Europeu.

Num grupo com Espanha, Itália e Bélgica, todas acima no "ranking" da FIFA, Francisco Neto espera surpreender a Europa e chegar aos quartos de final, contudo, rejeita que falhar o objetivo permita rotular Portugal como a "equipa do quase". Até porque, assinala, um dia, a equipa das quinas chegará a uma final e a lamentação será "quase que a vencemos": "E quando a vencermos, queremos vencer a próxima competição.”

Nesta entrevista à Renascença, o selecionador nacional também defende as opções que toma nas convocatórias, explica a mudança de sistema da seleção, fala da competitividade da I Liga e da entrada do FC Porto no futebol feminino, e revela, em exclusivo, em que estádios Portugal jogará na fase de grupos da Liga das Nações, em que terá pela frente Espanha, Inglaterra e, mais uma vez, a Bélgica.



Antes de mais, parabéns pelo apuramento para o Euro 2025. E remato já com uma pergunta: era preciso sofrer tanto?

Acho que fomos competentes o suficiente para não ter de levar a grande decisão para o segundo jogo [do play-off]. Sabíamos sempre que seria algo muito equilibrado logo à partida, mas a verdade é que na soma dos dois jogos só poderia haver um vencedor, que era Portugal. E acho que na maior parte dos dois jogos, nós fomos altamente dominadores e controladores. Mesmo nos momentos sem bola, acabámos por ser sempre muito mais controladores, tivemos muito mais oportunidades de golo, estivemos muito mais vezes no meio-campo adversário. Podia ter sido outra maneira, é verdade, mas eu acho que foi justo o nosso apuramento.

Há uma coisa que dizem por diversas vezes na seleção: “Se não fosse fácil, não era para nós". Mas não está na altura de começar a ser um bocadinho mais fácil, efetivamente?

Não, nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil porque nós somos uma equipa ainda em crescimento e no dia em que nós achamos que vai ser fácil, é o dia em que nós não nos vamos apurar. E esta é sempre a nossa mentalidade. Agora, aquilo que eu acho que está mais fácil é a forma e a coragem e a competitividade com que nós vamos para os jogos. Isso torna as coisas mais fáceis, acima de tudo, na forma como encaramos, no nosso espírito. Mas dentro de campo não nos podemos esquecer de onde vimos e daquilo que temos feito para poder chegar a este patamar, mas também temos de ter o máximo de respeito pelos nossos adversários. Ou seja, fácil nunca será.

Nós sabíamos que, estando na Liga B, o nosso trajeto seria sempre este. Quando olhamos, principalmente, para o jogo do Dragão, passa a ideia de uma equipa de Portugal altamente dominadora e que as coisas podiam ter sido diferentes - e podiam. Mas não nos podemos esquecer que, há menos de meio ano, esta Chéquia tinha ganhado à campeã do mundo em sua casa, a Espanha. Ou seja, máximo de respeito por todos os nossos adversários. Não há, neste momento, em contexto internacional, jogos fáceis. Nós vemos as equipas, mesmo de ranking inferior, a dar muita luta e a competir ao mais alto nível, por isso nós temos é de estar preparados para que isto nunca vá ser fácil. Pelo menos, é a nossa mentalidade. Agora, sabemos que, dentro de campo, podemos ser nós a facilitar. A facilitar as coisas, não a facilitar a forma como encaramos as coisas. E eu acho que no Dragão o fizemos com competência. Infelizmente, não concretizámos tanto e passou esta imagem de que podia ter sido um bocadinho mais complicado. Mas também faz parte desta maturidade com que encarámos o segundo jogo. E isso é que nos facilita um bocadinho mais a vida, neste momento.

Portugal prepara-se para disputar a terceira fase final de um Europeu. Depois de 2017 e 2022, agora 2025. É desta que é para chegar à fase a eliminar, depois de Portugal ter sido eliminado na fase de grupos nas duas outras participações?

Essa é a questão que anda a ser muito discutida e nós não vamos fugir dela. Esta é a vez, como foi das outras. Quem acompanha o futebol feminino, tanto os dois Campeonatos da Europa, como o Campeonato do Mundo, sabe que nós chegámos sempre à última jornada a depender só de nós. Não houve nenhuma fase onde isso não acontecesse. E a verdade é que nós queremos chegar ao jogo com a Bélgica a depender só de nós. E depois, sermos suficientemente competentes para poder dar esse passo. Se nós vamos trabalhar muito para o concretizar, não tenho dúvidas nenhumas, à imagem do que fizemos. Mas, às vezes, parece que nós fomos às últimas fases finais só para participar e não com a ambição de querer passar. E nunca foi isso.

A verdade é que, em 2017, não tivemos a arte ou a competência para poder, pelo menos, empatar com a Inglaterra, o que nos permitiria passar, ficando de fora apenas por um golo no último. No último Campeonato da Europa, não fomos competentes na naquela derrota pesada com a Suécia, mas chegámos em condições de que, se ganhássemos esse jogo, poderíamos ter ultrapassado. E no Campeonato do Mundo tivemos os quatro pontos, o empate com os Estados Unidos, que não nos permitiu também dar o passo em frente, precisaríamos da vitória e tivemos mais do que oportunidades para poder concretizar. Agora, isso é que nos leva, isso é que nos guia, esta capacidade de chegar e, seja contra a campeã do mundo, Estados Unidos, seja contra uma das equipas mais poderosas do mundo, a Inglaterra, ou contra a Suécia, nós queremos chegar ao último jogo a querer dar esse passo em frente.

Ou agora com a campeã do mundo, a Espanha, também...

E agora, com a campeã do mundo, com a Espanha.

Por isso, nós queremos muito, mas, mais uma vez, também sabemos onde é que que estamos, qual é a nossa posição no ranking, aquilo que queremos fazer. Mas queremos muito dar esse passo, porque sabemos que temos competência, como temos tido. Como também acho que tínhamos tido competência nas últimas fases finais e por isso é que conseguimos chegar ao último jogo a depender só de nós.